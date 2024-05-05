Giriş Tarihi: 05.05.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
12:42
İsrail basını yazdı! Türkiye’nin ambargo kararı sonrası panik arttı: Bizi zor günler bekliyor!
Dünya, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırıma varan katliamlarına kulak tıkadı. Türkiye ise her platformda, Filistin halkının haklı davasını haykırdı. Katil Netanyahu ile hükümeti, ateşkes çağrılarına kayıtsız kalıp katliamına devam ederken Türkiye, İsrail'e yönelik yeni tedbirler aldı. Önce 54 ürün grubunun ihracatı kısıtladı, geçtiğimiz günlerde de İsrail ile ticaretin durdurulduğu açıklandı. Bu durum, İsrail'de büyük paniğe yol açtı. İsrail basını da dikkat çeken analizi yaptı: Bizi zor günler bekliyor!