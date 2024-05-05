İsrail basını yazdı! Türkiye’nin ambargo kararı sonrası panik arttı: Bizi zor günler bekliyor!

"TÜRKİYE FİLİSTİNLİLERİN YANINDADIR"

Açıklamada, Türkiye'nin bu zor günlerinde Filistinlilerin yanında olduğu vurgulanarak, "İsrail'in sebep olduğu katliam, insani felaket ve fiziki yıkım devam etmiş, İsrail hükümeti uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bırakmış ve insani yardımları engellemiştir. Türkiye, bunun üzerine 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlamıştır. Alınan bu kararda, İsrail Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağı vurgulanmıştır.