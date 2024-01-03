İsrail basınından skandal iddia: Gazze halkını vatansız bırakmak için harekete geçtiler!

İsrailli yetkililerin, Kongo ve diğer ülkelerle Gazze'deki Filistinlilerin zorunlu göç ettirilmesi için gizli görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu.