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Giriş Tarihi: 03.01.2024 13:11 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 13:13

İsrail basınından skandal iddia: Gazze halkını vatansız bırakmak için harekete geçtiler!

İsrail Filistin halkına soykırım uygulamaya devam ederken, Gazze topraklarını tamamen ele geçirmek için yaptığı planları uyguluyor. İsrailli bakanlar bir süredir sözde "gönüllü" göç konusunu gündeme getirirken ülke basınından skandal bir iddia geldi. İsrail hükümetinin Gazze halkını sürgün etmek için yabancı ülkelerle gizli görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

AA
İsrail basınından skandal iddia: Gazze halkını vatansız bırakmak için harekete geçtiler!

İsrailli yetkililerin, Kongo ve diğer ülkelerle Gazze'deki Filistinlilerin zorunlu göç ettirilmesi için gizli görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu.

İsrail basınından skandal iddia: Gazze halkını vatansız bırakmak için harekete geçtiler!

Öte yandan İsrail kabinesindeki aşırı sağcı isimler, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin "gönüllü göç ettirilmesini" sık sık dillendiriyor. Zman Yisrael gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, Kongo'nun "Gazzelileri almaya istekli olacağını" ileri sürerek diğer ülkelerle de bu konuda görüşmeler yapıldığını söyledi.

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İsrail basınından skandal iddia: Gazze halkını vatansız bırakmak için harekete geçtiler!

İsrailli bir yetkili, "Kongo göçmen almaya istekli olacak ve başkalarıyla da görüşmelerde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail basınından skandal iddia: Gazze halkını vatansız bırakmak için harekete geçtiler!

Haberde, Tel Aviv'in görüştüğü ülkenin Kongo Cumhuriyeti mi yoksa Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) mi olduğuna ilişkin detaya yer verilmezken İsrail'in KDC ile yakın ilişkileri bulunuyor.

İsrail basınından skandal iddia: Gazze halkını vatansız bırakmak için harekete geçtiler!

İsrail parlamentosu Knesset'te dün konuşan İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel, saldırılar sonrasında "Hamas yönetiminin çökeceğini ve sivil halkın tamamen insani yardıma bağımlı hale geleceğini" ileri sürerek "Hiçbir iş (imkanı) olmayacak ve Gazze'deki tarım arazilerinin yüzde 60'ı güvenlik için tampon bölge haline gelecek." ifadesini kullanmıştı.

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