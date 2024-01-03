Giriş Tarihi: 03.01.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
13:13
İsrail basınından skandal iddia: Gazze halkını vatansız bırakmak için harekete geçtiler!
İsrail Filistin halkına soykırım uygulamaya devam ederken, Gazze topraklarını tamamen ele geçirmek için yaptığı planları uyguluyor. İsrailli bakanlar bir süredir sözde "gönüllü" göç konusunu gündeme getirirken ülke basınından skandal bir iddia geldi. İsrail hükümetinin Gazze halkını sürgün etmek için yabancı ülkelerle gizli görüşmeler yaptığı öne sürüldü.