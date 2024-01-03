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Haberler Galeri İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Gazze’ye atılacak füzeyi imzalamasına sert tepki: Bu nasıl bir siyaset?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 14:43

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Gazze’ye atılacak füzeyi imzalamasına sert tepki: Bu nasıl bir siyaset?

İsrailli kadın yazar Netta Ahituv, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Gazze'ye atılacak bir füzeyi "Sana güveniyorum" notuyla imzalamasını eleştirdi. Fotoğrafın rahatsız olduğunu belirten Ahituv, "Herzog'un aklına, bu füzenin, tek günahı Gazze'de doğmak olan küçük çocukları öldürebileceği gelmedi mi? Bu nasıl bir siyasettir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

AA
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Gazze’ye atılacak füzeyi imzalamasına sert tepki: Bu nasıl bir siyaset?

İsrailli kadın yazar Netta Ahituv Ahituv, İsrail'in "Haaretz" gazetesinde yer alan makalesinde, geçen hafta sosyal medyada paylaşılan Cumhurbaşkanı Herzog'un, Gazze Şeridi'ne atılacak bir füzenin üzerine "Sana güveniyorum" notuyla imza düştüğünü gösteren fotoğrafı eleştirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Gazze’ye atılacak füzeyi imzalamasına sert tepki: Bu nasıl bir siyaset?

"FOTOĞRAF RAHATSIZ EDİCİ"

Cumhurbaşkanının herhangi bir partiye mensup olmadan ulusal simge, siyasetin üstünde birleştirici bir kişi olması gerektiğini belirten Ahituv, bu nedenle bu fotoğrafın rahatsız edici olduğunu, milliyetçiliğin boyutunu gösterdiğini ifade etti.

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Gazze’ye atılacak füzeyi imzalamasına sert tepki: Bu nasıl bir siyaset?

GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARI ÖLDÜREBİLECEĞİ AKLINA GELMEDİ Mİ?

"Dünyanın gözünde İsrail'in bu savaşta işlediği en büyük suçu temsil eden, Gazze'de yıkıma ve masumların öldürülmesine neden olan ölümcül bir mühimmatı imzalamak nasıl bir siyasettir?" ifadelerini kullanan Ahituv, şunları kaydetti:

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Gazze’ye atılacak füzeyi imzalamasına sert tepki: Bu nasıl bir siyaset?

"Herzog'un aklına, bu füzenin, tek günahı şu anda büyümek için dünyanın en kötü yeri Gazze'de doğmak olan küçük çocukları yaralama ve öldürme potansiyeline sahip olduğu gelmedi mi?"

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Gazze’ye atılacak füzeyi imzalamasına sert tepki: Bu nasıl bir siyaset?

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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