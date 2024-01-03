Giriş Tarihi: 03.01.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
14:43
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Gazze’ye atılacak füzeyi imzalamasına sert tepki: Bu nasıl bir siyaset?
İsrailli kadın yazar Netta Ahituv, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Gazze'ye atılacak bir füzeyi "Sana güveniyorum" notuyla imzalamasını eleştirdi. Fotoğrafın rahatsız olduğunu belirten Ahituv, "Herzog'un aklına, bu füzenin, tek günahı Gazze'de doğmak olan küçük çocukları öldürebileceği gelmedi mi? Bu nasıl bir siyasettir" ifadeleriyle tepki gösterdi.