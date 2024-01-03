İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Gazze’ye atılacak füzeyi imzalamasına sert tepki: Bu nasıl bir siyaset?

GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARI ÖLDÜREBİLECEĞİ AKLINA GELMEDİ Mİ?

"Dünyanın gözünde İsrail'in bu savaşta işlediği en büyük suçu temsil eden, Gazze'de yıkıma ve masumların öldürülmesine neden olan ölümcül bir mühimmatı imzalamak nasıl bir siyasettir?" ifadelerini kullanan Ahituv, şunları kaydetti: