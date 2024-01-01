Giriş Tarihi: 01.01.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
16:20
İsrail Gazze’de ABD desteğiyle katliam yapmıştı! Şoke eden iddia: Geri çekiliyor!
İsrail, ABD ve Batılı ülkelerin desteğiyle Filistin'de katliam yaptı. Gazze halkına havadan ve karadan ölüm yağdırdı. ABD de İsrail'e destek için USS Gerald R. Ford uçak gemisini bölgeye yolladı. Ancak iki ülke arasında sıcak bir gelişme yaşandı. İsrail medyası şoke eden bir iddia ortaya attı. ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisini bölgeden çekeceğini açıkladı. Haberde "Endişeli değiliz" vurgusu yapıldı...