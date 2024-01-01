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Giriş Tarihi: 01.01.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 16:20

İsrail Gazze’de ABD desteğiyle katliam yapmıştı! Şoke eden iddia: Geri çekiliyor!

İsrail, ABD ve Batılı ülkelerin desteğiyle Filistin'de katliam yaptı. Gazze halkına havadan ve karadan ölüm yağdırdı. ABD de İsrail'e destek için USS Gerald R. Ford uçak gemisini bölgeye yolladı. Ancak iki ülke arasında sıcak bir gelişme yaşandı. İsrail medyası şoke eden bir iddia ortaya attı. ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisini bölgeden çekeceğini açıkladı. Haberde "Endişeli değiliz" vurgusu yapıldı...

AA
İsrail Gazze’de ABD desteğiyle katliam yapmıştı! Şoke eden iddia: Geri çekiliyor!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de katliam yaptı. Hem havadan hem de karadan Gazze'ye ölüm yağdırdı. Kundaktaki bebeği, çocukları ve kadınları terörist ilan ederek hayattan kopardı.

İsrail Gazze’de ABD desteğiyle katliam yapmıştı! Şoke eden iddia: Geri çekiliyor!

İsrail'in 21. Yüzyıl'da yaptığı bu soykırıma dünya sessiz kaldı. Başta ABD ve Batılı ülkelerin liderleri katil İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kucaklamak ve elini sıkmak için birbirleriyle yarıştı.

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İsrail Gazze’de ABD desteğiyle katliam yapmıştı! Şoke eden iddia: Geri çekiliyor!

ABD, terör devleti İsrail'e destek olmak amacıyla bölgeye USS Gerald R. Ford uçak gemisini yolladı. Ancak son dönemde iki ülke arasında gerilim tırmandı. İsrail'e yönelik sivil tepkinin giderek artması üzerine paniğe kapılan ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını vurguladı. ABD medyası da İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıları tek tek kaleme aldı. İşte bu gelişmeler üzerine yeni bir hamle yaşandı.

İsrail Gazze’de ABD desteğiyle katliam yapmıştı! Şoke eden iddia: Geri çekiliyor!

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" haber sitesinde, ABD'nin İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderdiği USS Gerald R. Ford uçak gemisini ilerleyen günlerde geri çekeceğini açıkladı. İsrail'in bundan endişe etmediği ifade edilen haberde, ABD'nin İsrail'e, bölgede yeterli gücünün olduğunu ve ihtiyaç durumunda ek gemiler gönderilebileceğini ilettiği aktarıldı.

İsrail Gazze’de ABD desteğiyle katliam yapmıştı! Şoke eden iddia: Geri çekiliyor!

USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik eden kruvazör ve saldırı gemileri, "ilerleyen günlerde" Doğu Akdeniz'den ayrılarak, asıl konuşlu oldukları Virginia eyaletindeki Norfolk Limanı'na dönecek. Konuyla ilgili Pentagon'dan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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