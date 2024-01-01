İsrail Gazze’de ABD desteğiyle katliam yapmıştı! Şoke eden iddia: Geri çekiliyor!

USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik eden kruvazör ve saldırı gemileri, "ilerleyen günlerde" Doğu Akdeniz'den ayrılarak, asıl konuşlu oldukları Virginia eyaletindeki Norfolk Limanı'na dönecek. Konuyla ilgili Pentagon'dan ise henüz bir açıklama yapılmadı.