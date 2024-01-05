Giriş Tarihi: 05.01.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
10:47
İsrail kabinesi birbirine girdi! Gazze işgalinde anlaşamadılar: Rezil tartışma koridorlara taştı
İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze katliamı sürüyor. Soykırımı sürdüren İsrail, bir yandan "savaş" sonrası planlarını da yapmaya başladı. Gazze'yi tamamen ele geçirmek için planları devreye sokmaya hazırlanan İsrail'de önemli bir kabine toplantısı gerçekleşti. Ülke basınında yer alan haberlere göre Gazze planının tartışıldığı masada büyük bir kavga koptu.