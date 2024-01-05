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Giriş Tarihi: 05.01.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 10:47

İsrail kabinesi birbirine girdi! Gazze işgalinde anlaşamadılar: Rezil tartışma koridorlara taştı

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze katliamı sürüyor. Soykırımı sürdüren İsrail, bir yandan "savaş" sonrası planlarını da yapmaya başladı. Gazze'yi tamamen ele geçirmek için planları devreye sokmaya hazırlanan İsrail'de önemli bir kabine toplantısı gerçekleşti. Ülke basınında yer alan haberlere göre Gazze planının tartışıldığı masada büyük bir kavga koptu.

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İsrail kabinesi birbirine girdi! Gazze işgalinde anlaşamadılar: Rezil tartışma koridorlara taştı

İsrail ordusu, üzerinden 90 gün geçtikten sonra, 7 Ekim'de yaşanan olayların sebeplerini araştırmaya karar verdi. İsrail ordusunun neden başarısız olduğu ve Gazze'de bundan sonra nasıl bir işgal planının uygulanacağının konuşulduğu toplantıda büyük kriz yaşandı.

İsrail kabinesi birbirine girdi! Gazze işgalinde anlaşamadılar: Rezil tartışma koridorlara taştı

GAZZE PLANI NE?

Toplantıda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "İsrail'e düşman olmamaları ve aleyhte faaliyette bulunmamaları" şartıyla Gazze'yi Filistinlilerin yöneteceğini öngören bir görüş bildirdi. "İsrail, savaşın ertesi günü Gazze'nin sivil kontrolünü ele geçirmeyecek. İsrail'in Gazze'de sivil varlığı olmayacak. Gazze'de sorumluluğu üstlenecek kişiler, İsrail devletine düşman olmamaları ve aleyhinde çalışmamaları şartıyla Filistinliler olacaktır." ifadesini kullanan Galant, Hamas dışında herhangi bir grubun yönetim adayı olacağını dile getirdi.

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İsrail kabinesi birbirine girdi! Gazze işgalinde anlaşamadılar: Rezil tartışma koridorlara taştı

Galant, savaş sonrası döneme ilişkin görüşünün, "Hamas'ın Gazze'de kontrolü sağlamaması ve İsrail vatandaşları için bir güvenlik tehdidi oluşturmaması, İsrail'in Gazze'de askeri faaliyet özgürlüğünü muhafaza etmesi ve Gazze'de İsrail askeri güçlerine herhangi bir kısıtlama getirilmemesi" şeklinde 3 güvenlik ilkesini içerdiğini kaydetti.

İsrail kabinesi birbirine girdi! Gazze işgalinde anlaşamadılar: Rezil tartışma koridorlara taştı

KATİLLER KABİNESİNDE KRİZ

Mısır'ın, Gazze'de savaş sonrası dönem için başka rol oynayacağını belirten Galant, ABD liderliğinde, Avrupalılar ve diğer bölge ülkeleriyle ortaklaşa oluşturulacak bir komitenin, Gazze'nin imarından sorumlu olacağını aktardı.

İsrail kabinesi birbirine girdi! Gazze işgalinde anlaşamadılar: Rezil tartışma koridorlara taştı

Ülke basında yer alan haberlere göre kabine toplantısında büyük bir kavga yaşandı. Haberlere göre birçok bakanın, aralarında Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de bulunduğu İsrail Savunma Kuvvetleri temsilcilerini suçlaması üzerine salondan kavga sesleri yükseldi. İsrailli birçok medya organı, kapalı kapılar ardındaki kavganın sesinin koridorlara kadar taştığını yazdı.

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