Giriş Tarihi: 09.08.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
14:32
İsrail kanalında iğrenç propaganda! Filistinli tutukluya tecavüz etmişlerdi: İşkenceci askeri canlı yayında böyle konuşturdular
Gazze soykırımında insanlığın sinir uçlarıyla oynayan katil İsrail ordusunun bir başka skandalı geçtiğimiz günlerde dünya gündemini sarsmıştı. İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların kamera kaydı ortaya çıkmış, korkunç görüntüler büyük bir infial yaratmıştı. Kan donduran skandalı ardından İsrail kanalında şoke eden bir canlı yayın yapıldı.