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Haberler Galeri İsrail kanalında iğrenç propaganda! Filistinli tutukluya tecavüz etmişlerdi: İşkenceci askeri canlı yayında böyle konuşturdular
Giriş Tarihi: 09.08.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:32

İsrail kanalında iğrenç propaganda! Filistinli tutukluya tecavüz etmişlerdi: İşkenceci askeri canlı yayında böyle konuşturdular

Gazze soykırımında insanlığın sinir uçlarıyla oynayan katil İsrail ordusunun bir başka skandalı geçtiğimiz günlerde dünya gündemini sarsmıştı. İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların kamera kaydı ortaya çıkmış, korkunç görüntüler büyük bir infial yaratmıştı. Kan donduran skandalı ardından İsrail kanalında şoke eden bir canlı yayın yapıldı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
İsrail kanalında iğrenç propaganda! Filistinli tutukluya tecavüz etmişlerdi: İşkenceci askeri canlı yayında böyle konuşturdular

İsrail askerlerinin Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri yayımlamış, görüntüler dünyayı ayağa kaldırmıştı. Kanal 12 televizyonunda yayımlanan görüntülerde, alıkonulan çok sayıda Filistinlinin tellerle çevrili bir yerde yüzüstü yerde yattıkları görülüyor. Bu esnada, İsrail askerlerinin yerde yatan bir Filistinliyi alarak başka bir bölgeye götürdüğü kameraya yansıyor.

Bazı askerlerin alıkonulan Filistinliye cinsel işkence yapması, diğer askerlerin ise kalkanları kullanarak o anların güvenlik kamerasınca kaydedilmesini engellemeye çalışması dikkati çekiyor.

İsrail kanalında iğrenç propaganda! Filistinli tutukluya tecavüz etmişlerdi: İşkenceci askeri canlı yayında böyle konuşturdular

FİLİSTİNLİ TUTUKLU KANLAR İÇİNDE KALDI

Kanal 12'nin haberinde "(Askerler) Muhtemelen güvenlik kameralarından haberdarlar ve kalkanlarla eylemlerini gizlemeye çalışıyorlar." ifadesine yer verildi. Haberde, İsrail askerlerinin alıkonulan Filistinlinin anüsüne bir cisim sokarak işkence ettiği belirtildi. Cinsel işkenceye maruz kalan Filistinlinin kanlar içinde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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Korkunç görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İsrail kanallarında alçak bir canlı yayına imza atıldı. Filistinli tutukluya tecavüz eden İsrail askeri, tecavüzü gerçekleştiren birliğini savunmak için Kanal 14'te canlı yayına katıldı.

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İsrail kanalında iğrenç propaganda! Filistinli tutukluya tecavüz etmişlerdi: İşkenceci askeri canlı yayında böyle konuşturdular

CANLI YAYINA TECAVÜZCÜYÜ ÇIKARDILAR

Olayın açığa çıkmasının ardından sorguya alınan ve ardından serbest bırakılan tecavüzcü askere, kimliğinin belli olmaması için maske takıldı. İşkence merkezinde yapılan eylemleri "Yahudileri onurlandırmak" için yaptığını belirten asker, gerçekleştirilen tüm eylemlerin haklı olduğunu savunarak "Halkımı onurlandırdım" ifadelerini kullanıyor.

İsrail kanalında iğrenç propaganda! Filistinli tutukluya tecavüz etmişlerdi: İşkenceci askeri canlı yayında böyle konuşturdular

"Bizim ordumuz dünyanın en şerefli ve en sağlıklı yapıya sahip ordusu. Generallerimiz, sahadaki adamlarımız ve askerlerimize kadar. Eğer buna leke sürmek isteyen olursa bununla sonuna kadar savaşırız." ifadelerini kullanan maskeli asker, Sde Sde Teiman'da alıkonulan Filistinlilerin, başlarına gelen her şeyi "hakettiğine" ilişkin mesajlar da veriyor.

İsrail kanalında iğrenç propaganda! Filistinli tutukluya tecavüz etmişlerdi: İşkenceci askeri canlı yayında böyle konuşturdular

Geçtiğimiz gece yapılan canlı yayın büyük tepki çekerken insan hakları kuruluşları, vahşeti savunan askerin canlı yayına çıkarılmasını sert sözlerle kınadı.

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