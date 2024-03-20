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Haberler Galeri İsrail katliama doymuyor: Kimyasal silahla yaralanan 4 yaşındaki Saja Junaid’in çığlıkları yürek yaktı!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 09:26

İsrail katliama doymuyor: Kimyasal silahla yaralanan 4 yaşındaki Saja Junaid’in çığlıkları yürek yaktı!

Katil İsrail devleti 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırdı. Havadan ve karadan düzenlediği saldırılarla 30 bini aşkın Filistinliyi hayattan kopardı. Katliama doymayan İsrail, sivillere yine kimyasal silahla saldırdı. Evi bombalanan 4 yaşındaki Saja Junaid, kimyasal silah nedeniyle ağır yaralandı. Döktüğü gözyaşları ve feryadı, yürekleri yaktı…

İsrail katliama doymuyor: Kimyasal silahla yaralanan 4 yaşındaki Saja Junaid’in çığlıkları yürek yaktı!

Katil İsrail devleti 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni abluka altına aldı. Havadan ve karadan düzenlediği saldırılarla, 30 bini aşkın Filistinliyi hayattan kopardı. Dünyanın gözü önünde katliamını sürdüren İsrail, 21. Yüzyıl'ın soykırımına imza attı.

İsrail katliama doymuyor: Kimyasal silahla yaralanan 4 yaşındaki Saja Junaid’in çığlıkları yürek yaktı!

Ramazan'da da saldırılarına devam eden İsrail, çocuk, yaşlı, kadın demeden yine sivilleri hedef aldı. Saldırılarında, kimyasal silah kullandı.

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İsrail katliama doymuyor: Kimyasal silahla yaralanan 4 yaşındaki Saja Junaid’in çığlıkları yürek yaktı!

Katil İsrail ordusu son olarak 4 yaşındaki Saja Junaid isimli kız çocuğunun Cibaliye Kampı'ndaki evini hedef aldı. Kimyasal bomba parçalarının temas ettiği Saja Junaid bombalar nedeniyle ağır yaralandı.

İsrail katliama doymuyor: Kimyasal silahla yaralanan 4 yaşındaki Saja Junaid'in çığlıkları yürek yaktı! | Video

İsrail katliama doymuyor: Kimyasal silahla yaralanan 4 yaşındaki Saja Junaid’in çığlıkları yürek yaktı!

Saca'nın yüzündeki yanıkların şiddeti gözler önüne serilirken ailesi, İsrail saldırıları nedeniyle Şifa Hastanesi'nden Deyr El Balah kentine sığındıklarını ve 3 gün boyunca hiçbir şey yiyemediklerini anlattı.

İsrail katliama doymuyor: Kimyasal silahla yaralanan 4 yaşındaki Saja Junaid’in çığlıkları yürek yaktı!

FOSFOR BOMBASI DA KULLANMIŞTI

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'deki yoğun nüfuslu bölgelerde beyaz fosfor kullandığına dair kanıtlar sundu. Bunlar, İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullandığına dair fotoğraf ve videoları içeriyordu.

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