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Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 09:53

İsrail katliamında ABD’den yeni adım! Fark kapanıyor diyerek duyurdular: Gazze kararı açıklandı!

İsrail Gazze katliamına ara vermiyor. 7 Ekim'den bu yana sivil kıyımı gerçekleştiren ve işgalin kapsamını genişleten İsrail, ateşkes önerilerini de reddediyor. Çağrılar peşi sıra gelirken İsrail'in en büyük destekçisi ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirecek olan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Gazze ile ilgili son dakika kararını duyurdu.

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İsrail katliamında ABD’den yeni adım! Fark kapanıyor diyerek duyurdular: Gazze kararı açıklandı!

İsrail'in Gazze katliamında ateşkes belirsizliği sürüyor. Bölgede kapsamlı bir işgal planı yürüten İsrail ordusu, hedeflerini gerçekleştirene kadar durmak bilmeden saldırılarını sürdürüyor. Ateşkes planlarını reddeden İsrail savaş kabinesinin içinde anlaşmazlık yaşanırken ABD kanadında konuyla ilgili yeni bşr gelişme yaşandı.

GAZZE KARARINI DUYURDU

Orta Doğu turuna çıkan ve son durağı İsrail olan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın ateşkes taslağını paylaştığı duyuruldu. AFP haber ajansının son dakika haberine göre Blinken, ABD'nin Gazze Şeridi'nde "rehinelerin serbest bırakılmasıyla bağlantılı olarak derhal ateşkes" çağrısında bulunan BM Güvenlik Konseyi karar taslağını yayınladı.

İsrail katliamında ABD’den yeni adım! Fark kapanıyor diyerek duyurdular: Gazze kararı açıklandı!

Blinken'ın açıklamasında, "Aslında, şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğumuz, rehinelerin serbest bırakılmasına bağlı acil ateşkes çağrısında bulunan bir kararımız var ve ülkelerin bunu destekleyeceğini çok umuyoruz." İfadeleri yer aldı.

İsrail'e verdiği destekle bilinen ABD'nin bu ateşkes girişimi oldukça dikkat çekti. Orta Doğu turu kapsamında konuyla ilgili konuşan Blinken, İsrail ile Hamas arasında, yaklaşık 40 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacak altı haftalık bir ateşkes konusunda "farkların daraldığını ve ben bir anlaşmanın çok mümkün olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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İsrail katliamında ABD’den yeni adım! Fark kapanıyor diyerek duyurdular: Gazze kararı açıklandı!

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Katar ve Mısırlı arabulucuların taleplerine yanıt verdiklerini ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için İsrail ile anlaşmaya varılması konusunda esneklik gösterdiklerini söyledi.

İsrail katliamında ABD’den yeni adım! Fark kapanıyor diyerek duyurdular: Gazze kararı açıklandı!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenleyen Hamdan, şu ifadeleri kullandı: "Hareket anlaşmaya giden yolu açan esnekliği sağladı. Anlaşma için gerekli olduğunu düşündüğümüz ilke ve temeller doğrultusunda kapsamlı bir görüş sunuldu. Saldırıların durdurulması, yerinden edilenlerin geri dönmesi ve yardımların girişinin yoğunlaştırılması konularında halkın ve direnişin önceliklerinin yerine getirilmesi gerekiyor."

İsrail katliamında ABD’den yeni adım! Fark kapanıyor diyerek duyurdular: Gazze kararı açıklandı!

"SÜREYİ KISALTMA GİRİŞİMİNDE BULUNDUK"

Hamas'ın esir değişimi dosyasına ilişkin tutumunu da ortaya koyduğuna işaret eden Hamdan, "Hareket bu konuda büyük bir pozitiflik ve esneklik gösterdi, anlaşmanın önündeki engelleri aşma konusunda kararlıydı. Savunmasız sivillerimize yönelik katliamları ve soykırım savaşını durdurmak için süreyi kısaltma girişiminde bulunduk." dedi.

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