Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
09:53
İsrail katliamında ABD’den yeni adım! Fark kapanıyor diyerek duyurdular: Gazze kararı açıklandı!
İsrail Gazze katliamına ara vermiyor. 7 Ekim'den bu yana sivil kıyımı gerçekleştiren ve işgalin kapsamını genişleten İsrail, ateşkes önerilerini de reddediyor. Çağrılar peşi sıra gelirken İsrail'in en büyük destekçisi ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirecek olan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Gazze ile ilgili son dakika kararını duyurdu.