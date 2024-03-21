İsrail katliamında ABD’den yeni adım! Fark kapanıyor diyerek duyurdular: Gazze kararı açıklandı!

Blinken'ın açıklamasında, "Aslında, şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğumuz, rehinelerin serbest bırakılmasına bağlı acil ateşkes çağrısında bulunan bir kararımız var ve ülkelerin bunu destekleyeceğini çok umuyoruz." İfadeleri yer aldı.

İsrail'e verdiği destekle bilinen ABD'nin bu ateşkes girişimi oldukça dikkat çekti. Orta Doğu turu kapsamında konuyla ilgili konuşan Blinken, İsrail ile Hamas arasında, yaklaşık 40 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacak altı haftalık bir ateşkes konusunda "farkların daraldığını ve ben bir anlaşmanın çok mümkün olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.