New Yorker Dergisi'nden çarpıcı analiz... Trump'ın kirli Orta Doğu planı!

"İSRAİL BİZE HİÇBİR ZAMAN SALDIRMADI"

Entous'a göre bin Salman, Riyad ve Washington'daki Amerikalı yetkililere "İsrail bize hiçbir zaman saldırmadı" ve "ortak bir düşmanımız var" dedi. Hatta İsrail ile güzel ilişki kurmak istediğini söyleyip, Filistin yönetimini eleştirdi.

Rapora göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki temas Trump'ın ABD başkanı olarak seçilmesinden çok önce başladı. Obama başkanlığı sonlarına doğru, ABD istihbarat görevlileri Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile Kıbrıs'ta gizli toplantılar düzenlediğini öğrendi. İstihbarata göre bu toplantıların birine Netanyahu bizzat katıldı. Kaynaklara göre toplantı Obama'nın İran ile imzaladığı nükleer anlaşmaya karşı gelmek amacıyla düzenlenmişti ve her iki taraf da ABD'ye bu görüşmeler hakkında bilgi vermedi.