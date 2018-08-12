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New Yorker Dergisi'nden çarpıcı analiz... 'ın kirli planı!

New Yorker Dergisi'nde Adam Entous tarafından ''ın yeni dünya düzeni' başlıklı bir araştırma raporu yayınlandı. Bu rapora göre ve Trump'ın desteği ile yeni bir planı peşinde...

Giriş Tarihi: 12.08.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 12.08.2018 12:24
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New Yorker Dergisi'nden çarpıcı analiz... 'ın kirli planı!
New Yorker Dergisi'nden çarpıcı analiz... Trump'ın kirli Orta Doğu planı!

hükümeti bu günlerde Suudi Prens Muhammed bin Salman ve Abu Dami emirliğinin veliaht prensi Muhammed bin Zayid el-Neyhan'ın ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalışmakta.

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New Yorker Dergisi'nden çarpıcı analiz... 'ın kirli planı!
New Yorker Dergisi'nden çarpıcı analiz... Trump'ın kirli Orta Doğu planı!

Ve Filistin'i kendi yararlarında olmayan bir anlaşmaya zorlayan ve esasında ortak düşmanları İran'ı hedefleyen yeni bir planı üzerine yoğunlaşmış bulunmakta.

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New Yorker Dergisi'nden çarpıcı analiz... 'ın kirli planı!
New Yorker Dergisi'nden çarpıcı analiz... Trump'ın kirli Orta Doğu planı!

TRUMP, NETENYAHU'YA KARŞI HAYRANLIK BESLEMEKTE

Haziran ayında Adam Entous tarafından New Yorker dergisinde yayınlanan bir araştırma raporuna göre genç Körfez liderlerinin ve 'in ABD desteği alarak bölgedeki etkilerini arttırmaya başladı. Önceki ABD başkanlarına göre Donald , İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı bir hayranlık beslemekte ve İsrail yanlısı bir seçmen tabanına sahiptir.

ABD BAŞKANI'NIN BAŞARISIZ POLİTİKALARI

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New Yorker Dergisi'nden çarpıcı analiz... 'ın kirli planı!
New Yorker Dergisi'nden çarpıcı analiz... Trump'ın kirli Orta Doğu planı!

SUUDİ KRAL AL SUUD'UN ÖLÜMÜNDEN SONRA FİLİSTİN'E KARŞI DURUŞ DEĞİŞTİ

Bu rapora göre, Kralı Abdullah bin Abdülaziz Al Suud'un ölümünden sonra ülkenin Filistin'e karşı duruşu tamamen değişti. Bin Salman, 'in İran'ı alt etme konusunda ortak olabileceği konusunda bin Zayid ile aynı fikirde idi. Bunu gerçekleştirmek için ise Filistin meselesine bir son verip, İsrail ile daha şeffaf bir ilişki kurmaları gerekiyordu.

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New Yorker Dergisi'nden çarpıcı analiz... 'ın kirli planı!
New Yorker Dergisi'nden çarpıcı analiz... Trump'ın kirli Orta Doğu planı!

"İSRAİL BİZE HİÇBİR ZAMAN SALDIRMADI"

Entous'a göre bin Salman, Riyad ve Washington'daki Amerikalı yetkililere " bize hiçbir zaman saldırmadı" ve "ortak bir düşmanımız var" dedi. Hatta İsrail ile güzel ilişki kurmak istediğini söyleyip, Filistin yönetimini eleştirdi.

Rapora göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki temas 'ın ABD başkanı olarak seçilmesinden çok önce başladı. Obama başkanlığı sonlarına doğru, ABD istihbarat görevlileri Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile Kıbrıs'ta gizli toplantılar düzenlediğini öğrendi. İstihbarata göre bu toplantıların birine Netanyahu bizzat katıldı. Kaynaklara göre toplantı Obama'nın İran ile imzaladığı nükleer anlaşmaya karşı gelmek amacıyla düzenlenmişti ve her iki taraf da ABD'ye bu görüşmeler hakkında bilgi vermedi.

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New Yorker Dergisi'nden çarpıcı analiz... 'ın kirli planı!
New Yorker Dergisi'nden çarpıcı analiz... Trump'ın kirli Orta Doğu planı!

Eski bir ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı Entous'a "Yalan söylüyorlardı. Bunu halktan gizlemek bir şey, ve ikisinin de sözde en yakın müttefik ülke olan ABD'den gizlemek başka bir şey" dedi.

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New Yorker Dergisi'nden çarpıcı analiz... 'ın kirli planı!
New Yorker Dergisi'nden çarpıcı analiz... Trump'ın kirli Orta Doğu planı!

ABD Başkanı Barack Obama ve Kralı Abdullah bin Abdülaziz Al Suud tarafından bir barış inisiyatifi oluşturma girişimi olmuştu. O zamanlar Suudi Arabistan kralı, Arap ülkelerinin 'in 1967 yılından beri işgal ettiği topraklardan çekilmesi şartıyla İsrail devletini tanımalarını önermişti.

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