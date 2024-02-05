İsrail yalanlarına yenisi eklendi! Hamas bahanesiyle yerle bir etmişlerdi: Gerçek ortaya çıktı!

SU KUYUSU ÇIKTI

Tünel yalanlarına bir yenisi daha eklendi. İsrail'in Hamas'a ait tünel olduğunu iddia ettiği Gazze'deki Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi'nin bahçesindeki kuyunun, yağmur sularını depolamak için kullanılan bir su kuyusu olduğu ortaya çıktı.