Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
09:30
İsrail yalanlarına yenisi eklendi! Hamas bahanesiyle yerle bir etmişlerdi: Gerçek ortaya çıktı!
Gazze'de başlattığı soykırımda işlediği her suç için Hamas bahanesinin arkasına sığınan İsrail'in yalanları birer birer ortaya çıkıyor. Kendi vatandaşlarını bile bile öldürmesinden, hastane ve okul saldırılarında sivil yerleşimlerin özellikle hedef alınmasına kadar inkar ettikleri tüm bahanelerde suçlu çıkan İsrail'in yeni eylemi de ifşa oldu. Hamas tünellerini hedef aldığını iddia eden katliam ordusunun "hedefinin" aslı ortaya çıktı.