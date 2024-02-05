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Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 09:30

İsrail yalanlarına yenisi eklendi! Hamas bahanesiyle yerle bir etmişlerdi: Gerçek ortaya çıktı!

Gazze'de başlattığı soykırımda işlediği her suç için Hamas bahanesinin arkasına sığınan İsrail'in yalanları birer birer ortaya çıkıyor. Kendi vatandaşlarını bile bile öldürmesinden, hastane ve okul saldırılarında sivil yerleşimlerin özellikle hedef alınmasına kadar inkar ettikleri tüm bahanelerde suçlu çıkan İsrail'in yeni eylemi de ifşa oldu. Hamas tünellerini hedef aldığını iddia eden katliam ordusunun "hedefinin" aslı ortaya çıktı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
İsrail yalanlarına yenisi eklendi! Hamas bahanesiyle yerle bir etmişlerdi: Gerçek ortaya çıktı!

İsrail 7 Ekim'de başlattığı Gazze işgalinde sık sık "Hamas tünelleri" bahanesine başvuruyor. Sivil yerleşimleri vurarak altında Hamas'a ait tüneller olduğunu iddia eden İsrail'in yalanları ise her seferinde gün yüzüne çıkıyor.

İsrail yalanlarına yenisi eklendi! Hamas bahanesiyle yerle bir etmişlerdi: Gerçek ortaya çıktı!

MEZARLIKLARI BİLE YAĞMALADILAR

Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, "Hamas'a ait tünel bulunduğu" iddiasıyla yok ettiği mezarlıkta tünel izine rastlanmadığı ortaya çıkmıştı. İsrailli askerler pek çok mezarlığı "tünel" yalanıyla yağmalamıştı.

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İsrail yalanlarına yenisi eklendi! Hamas bahanesiyle yerle bir etmişlerdi: Gerçek ortaya çıktı!

SU KUYUSU ÇIKTI

Tünel yalanlarına bir yenisi daha eklendi. İsrail'in Hamas'a ait tünel olduğunu iddia ettiği Gazze'deki Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi'nin bahçesindeki kuyunun, yağmur sularını depolamak için kullanılan bir su kuyusu olduğu ortaya çıktı.

İsrail yalanlarına yenisi eklendi! Hamas bahanesiyle yerle bir etmişlerdi: Gerçek ortaya çıktı!

İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından, yoğun saldırıların hedefi olan Gazze kentinin kuzeybatısında bulunan Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi ile çevresi görüntülendi.

İsrail güçlerinin Hamas'a ait bir tünel olduğunu iddia ettiği yerin su deposu olduğu ortaya çıktı | Video

İsrail yalanlarına yenisi eklendi! Hamas bahanesiyle yerle bir etmişlerdi: Gerçek ortaya çıktı!

Çekilen görüntülerde, İsrail'in Hamas'a ait tünel olduğunu iddia ettiği yerin bahçedeki su kuyusu olduğu ve yağmur sularını depolamak için kullanıldığı ortaya çıktı.

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