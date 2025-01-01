Giriş Tarihi: 01.01.2025 07:31
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
07:31
İsrail zulmünün yaşandığı Gazze’den dünyaya feryat: Savaştan ölmezsek soğuktan öleceğiz!
İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarla 40 bini aşkın sivil hayatını kaybetti. Katil Netanyahu ve hükümeti, Filistinlileri göz göre göre ölüme terk etti. İsrail'in insani yardımları ulaştırmadığı Filistin'de bombalardan kaçan siviller, bu kez de derme çatma çadırlarda soğuk kış şartlarında hayatta kalmaya çalışıyor. Hipotermi sonucu yaşamını yitiren 6 yeni doğan bebek hayatını kaybederken Gazzeliler dünyaya seslendi: Savaştan ölmezsek soğuktan öleceğiz…