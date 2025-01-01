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Haberler Galeri İsrail zulmünün yaşandığı Gazze’den dünyaya feryat: Savaştan ölmezsek soğuktan öleceğiz!
Giriş Tarihi: 01.01.2025 07:31 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 07:31

İsrail zulmünün yaşandığı Gazze’den dünyaya feryat: Savaştan ölmezsek soğuktan öleceğiz!

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarla 40 bini aşkın sivil hayatını kaybetti. Katil Netanyahu ve hükümeti, Filistinlileri göz göre göre ölüme terk etti. İsrail'in insani yardımları ulaştırmadığı Filistin'de bombalardan kaçan siviller, bu kez de derme çatma çadırlarda soğuk kış şartlarında hayatta kalmaya çalışıyor. Hipotermi sonucu yaşamını yitiren 6 yeni doğan bebek hayatını kaybederken Gazzeliler dünyaya seslendi: Savaştan ölmezsek soğuktan öleceğiz…

İsrail zulmünün yaşandığı Gazze’den dünyaya feryat: Savaştan ölmezsek soğuktan öleceğiz!

Barbar İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Bombalardan kaçan Filistinliler, derme çatma çadırlarda soğuk kış şartlarında hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail zulmünün yaşandığı Gazze’den dünyaya feryat: Savaştan ölmezsek soğuktan öleceğiz!

Yağmur nedeniyle çadırlar sular altında kalırken sert rüzgârlar ise çok sayıda çadırı yıktı. Savaşın sıcağında doğan bebekler şimdi soğuk nedeniyle donarak ölüyor.

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İsrail zulmünün yaşandığı Gazze’den dünyaya feryat: Savaştan ölmezsek soğuktan öleceğiz!

Üç haftalık Sıla, hipotermi sonucu yaşamını yitiren 6 yeni doğan bebekten biri olmuştu. Sıla'nın annesi Nariman, insanlık dışı şartları BBC'ye anlattı.

İsrail zulmünün yaşandığı Gazze’den dünyaya feryat: Savaştan ölmezsek soğuktan öleceğiz!

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Gazze'nin güney sahilinde bir çadırda yaşayan Nariman, eşi Mahmud Fasih ve iki küçük çocuğuyla hayatta kalma mücadelesi veriyor. Anne Nariman "Çocuklarım hasta, biz hastayız. Göğsümüz ağrıyor, soğuktan ve yağmurdan üşüyoruz. Savaştan ölmezsek soğuktan ölüyoruz" diyerek çaresizliğini dile getirdi.

İsrail zulmünün yaşandığı Gazze’den dünyaya feryat: Savaştan ölmezsek soğuktan öleceğiz!

Kış şartlarının daha da sertleşmesiyle çok sayıda bebeğin yazı göremeyeceği belirtiliyor. UNICEF Bölge Direktörü Edouard Beigbeder, "Hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor ve bu koşullarda daha fazla çocuk hayatını kaybedecek" dedi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 34 gündür karadan sürdürdüğü saldırılarda 1500 Filistinliyi öldürdü.

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