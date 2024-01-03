İsrail’de göç krizi büyüyor! Gazze çağrısı sonrası ABD geri adım attı: İsrail’in planını reddediyoruz!

ABD YARI YOLDA BIRAKTI

Gazze'de kalan Filistin halkının "gönüllü" göç etmelerine yönelik girişimlerine başlayacağını duyuran İsrail, en büyük destekçisi olan ABD'den veto yedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir'in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine" yönelik açıklamalarını "kışkırtıcı ve sorumsuzca" şeklinde yorumladı.