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Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 09:16

İsrail’de göç krizi büyüyor! Gazze çağrısı sonrası ABD geri adım attı: İsrail’in planını reddediyoruz!

İsrail, devam ettiği Gazze soykırımında Batılı müttefiklerini birer birer kaybediyor. Gazze topraklarını ele geçirmek için 7 Ekim'de işgal planını uygulamaya sokan İsrail, "terörist" olarak nitelendirdiği Filistin halkını yok etmek için harekete geçmişti. Katliamı sürdürmeye kararlı olduğunu her fırsatta vurgulayan İsrail, Filistin halkını vatanlarından etmek için "gönüllü göç" adı altında sürgün planını hayata geçireceğinin sinyalini vermişti. İsrail'in planına, katliam ortaklarından destek çıkmadı. ABD kanadından yapılan son açıklamalar, iki ülke arasında kriz yarattı.

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İsrail’de göç krizi büyüyor! Gazze çağrısı sonrası ABD geri adım attı: İsrail’in planını reddediyoruz!

İsrail Gazze'de, insanlık tarihinin en kanlı soykırımlarından birine devam ediyor. 7 Ekim'de Gazze işgal planını devreye sokan İsrail, yarısı kadın, çocuk ve bebek olmak üzere 22 bini aşkın Filistinli sivili acımasızca katletti. Filistin halkının vatanını ele geçirmek için terörist yalanını ortaya atan İsrail, katliamın ardından gönüllü göç" planını dünyaya duyurdu.

İsrail’de göç krizi büyüyor! Gazze çağrısı sonrası ABD geri adım attı: İsrail’in planını reddediyoruz!

"KATLİAM BAKANI" PLANI AÇIKLAMIŞTI

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini" açıklamıştı.

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İsrail’de göç krizi büyüyor! Gazze çağrısı sonrası ABD geri adım attı: İsrail’in planını reddediyoruz!

İsrail ordu radyosuna göre konuya ilişkin aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." ifadesini kullanmıştı.

İsrail’de göç krizi büyüyor! Gazze çağrısı sonrası ABD geri adım attı: İsrail’in planını reddediyoruz!

ABD YARI YOLDA BIRAKTI

Gazze'de kalan Filistin halkının "gönüllü" göç etmelerine yönelik girişimlerine başlayacağını duyuran İsrail, en büyük destekçisi olan ABD'den veto yedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir'in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine" yönelik açıklamalarını "kışkırtıcı ve sorumsuzca" şeklinde yorumladı.

İsrail’de göç krizi büyüyor! Gazze çağrısı sonrası ABD geri adım attı: İsrail’in planını reddediyoruz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli bakanların Gazze halkının göç etmesine yönelik paylaşımlarına tepki gösterdi. Miller, İsrailli iki bakanın söylemlerini "kışkırtıcı ve sorumsuzca" şeklinde niteleyerek, ABD'nin Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan açıklamaları reddettiğini belirtti.

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