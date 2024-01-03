Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
09:16
İsrail’de göç krizi büyüyor! Gazze çağrısı sonrası ABD geri adım attı: İsrail’in planını reddediyoruz!
İsrail, devam ettiği Gazze soykırımında Batılı müttefiklerini birer birer kaybediyor. Gazze topraklarını ele geçirmek için 7 Ekim'de işgal planını uygulamaya sokan İsrail, "terörist" olarak nitelendirdiği Filistin halkını yok etmek için harekete geçmişti. Katliamı sürdürmeye kararlı olduğunu her fırsatta vurgulayan İsrail, Filistin halkını vatanlarından etmek için "gönüllü göç" adı altında sürgün planını hayata geçireceğinin sinyalini vermişti. İsrail'in planına, katliam ortaklarından destek çıkmadı. ABD kanadından yapılan son açıklamalar, iki ülke arasında kriz yarattı.