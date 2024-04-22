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Haberler Galeri İsrail’de yaptırım paniği! ABD müttefikini terk mi ediyor? Netanyahu ‘savaşacağım’ diyerek duyurdu
Giriş Tarihi: 22.04.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 10:39

İsrail’de yaptırım paniği! ABD müttefikini terk mi ediyor? Netanyahu ‘savaşacağım’ diyerek duyurdu

Son dakika haberleri: İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı kaos sürerken ABD'den şaşırtan bir açıklama geldi. Gazze işgalinden sonra İran'la da savaşın eşiğine gelen İsrail ordusuna yönelik bir yaptırım uygulaması, ülke gündemine oturdu. ABD'nin İsrail'le olan dayanışmasına ilişkin soru işaretleri artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan açıklama gecikmedi.

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İsrail’de yaptırım paniği! ABD müttefikini terk mi ediyor? Netanyahu ‘savaşacağım’ diyerek duyurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail basınına konuşan iki ABD'li yetkili, insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ordusundaki bazı birimlere yaptırım uygulamanın değerlendirildiğini öne sürdü.

İsrail’de yaptırım paniği! ABD müttefikini terk mi ediyor? Netanyahu ‘savaşacağım’ diyerek duyurdu

YAPTIRIM KAPIDA MI?

Yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu hafta Netzah Yehuda Taburu'nun yanı sıra Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği iddia edilen diğer İsrail askeri ve polis birimlerine de yaptırım uygulamayı düşündüğünü ifade etti.

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İsrail’de yaptırım paniği! ABD müttefikini terk mi ediyor? Netanyahu ‘savaşacağım’ diyerek duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Netzah Yehuda Taburu ve İsrail güvenlik güçlerindeki diğer bazı birimleri insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle bir yılı aşkın bir süredir inceliyor. Yaptırımların pratikteki etkisinin sınırlı kalması beklenirken, İsrail'in Netzah Yehuda'ya silah almak için ABD askeri yardımlarını kullanmasının engelleneceği düşünülüyor.

İsrail’de yaptırım paniği! ABD müttefikini terk mi ediyor? Netanyahu ‘savaşacağım’ diyerek duyurdu

"TÜM GÜCÜMLE SAVAŞACAĞIM"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İsrail Ordusu'ndaki bir birliğe yönelik askeri yardımı keseceği haberlerinin ardından, ülkesine yönelik tüm ambargoları reddedeceğini söyledi ve "Tüm gücümle savaşacağım" ifadelerini kullandı.

İsrail’de yaptırım paniği! ABD müttefikini terk mi ediyor? Netanyahu ‘savaşacağım’ diyerek duyurdu

ABD İLE ATEŞKES GÖRÜŞMESİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefonda ayrı ayrı görüştüğü İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile Gazze'deki durumu ele aldı.

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