Giriş Tarihi: 22.04.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
10:39
İsrail’de yaptırım paniği! ABD müttefikini terk mi ediyor? Netanyahu ‘savaşacağım’ diyerek duyurdu
Son dakika haberleri: İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı kaos sürerken ABD'den şaşırtan bir açıklama geldi. Gazze işgalinden sonra İran'la da savaşın eşiğine gelen İsrail ordusuna yönelik bir yaptırım uygulaması, ülke gündemine oturdu. ABD'nin İsrail'le olan dayanışmasına ilişkin soru işaretleri artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan açıklama gecikmedi.