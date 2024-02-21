Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
09:35
İsrail’den BM’ye bağlı okulda işkence! Alıkonulan Filistinlilerin elbiselerini çıkardılar
7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran, insan haklarını ihlal eden İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı bir okulda alıkoyduğu onlarca Filistinlinin elbiselerini çıkardılar. Sosyal medyada paylaşılan ve bir İsrail askeri tarafından çekilen videoya tepki yağdı. Daha önce BM raportörleri, İsrail güçlerinin Filistinli kadın ve kızlara yönelik keyfi gözaltılarında rapor edilen tecavüz vakalarından ve cinsel saldırı tehditlerinden ciddi endişe duyduklarını bildirmişti.