İsrail’den BM’ye bağlı okulda işkence! Alıkonulan Filistinlilerin elbiselerini çıkardılar

ALIKONULAN MASUM SİVİLLERİN ELBİSELERİNİ ÇIKARDILAR

Sosyal medya platformlarında yayınlanan bir videoda ise, İsrail askerlerinin Gazze'de UNRWA'ya bağlı bir okulda alıkoyduğu onlarca Filistinlinin elbiselerini çıkardığı görülüyor.