İsrail’den kanlı itiraf! İsrailli yetkili vahşetin perde arkasını anlattı: Kan donduran ABD detayı...

Hastaneleri bombalayan, mezarları buldozer ile tahrip edip, katlettikleri Filistinlilerin organlarını çalan İsrail ordusu bu kez, saldırıda 'kasıtsız olarak' sivillere zarar verdiklerini itiraf etti. İlgisi olmayan kişilerin zarar gördüğünü iddia eden IDF yetkilileri bu olaydan 'üzüntü duyduğunu ve ders çıkaracağını' belirtti.