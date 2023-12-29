Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:58
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
11:08
İsrail'den kanlı itiraf! İsrailli yetkili vahşetin perde arkasını anlattı: Kan donduran ABD detayı...
İsrail, ABD sponsorluğunda 84 gündür Gazze'de soykırım ve sürgün planı yürütüyor. Hemen her gün Gazze'deki vahşi saldırılara ilişkin kan donduran görüntüler gelirken İsrailli askeri yetkili kanlı saldırıları ile ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen sivil katliamının arkasındaki ABD detayı dikkat çekti.