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Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 11:08

İsrail'den kanlı itiraf! İsrailli yetkili vahşetin perde arkasını anlattı: Kan donduran ABD detayı...

İsrail, ABD sponsorluğunda 84 gündür Gazze'de soykırım ve sürgün planı yürütüyor. Hemen her gün Gazze'deki vahşi saldırılara ilişkin kan donduran görüntüler gelirken İsrailli askeri yetkili kanlı saldırıları ile ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen sivil katliamının arkasındaki ABD detayı dikkat çekti.

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İsrail’den kanlı itiraf! İsrailli yetkili vahşetin perde arkasını anlattı: Kan donduran ABD detayı...

Gazze'de akılalmaz yöntemlerle katliam yapan İsrail'den çarpıcı itiraflar geldi. The New York Times, dünyanın gözü önünde tam 84 gündür soykırım ve sürgün planı yürüten İsrail'e ilişkin korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. İsrail askeri yetkililere dayandırılan haberde, vahşetin perde arkası gözler önüne serildi.

İsrail’den kanlı itiraf! İsrailli yetkili vahşetin perde arkasını anlattı: Kan donduran ABD detayı...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği bir saldırıda düzinelerce sivile 'kasıtsız zarar' verdiğini dile getirdi. Tam 84 gündür sürdürülen bu vahşetin ardından ilk defa sivil katlettiğini açıklatan İsrail ordusu Al Maghazi'ye düzenlediği saldırıda Hamas'ı hedef aldığını iddia etti.

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İsrail’den kanlı itiraf! İsrailli yetkili vahşetin perde arkasını anlattı: Kan donduran ABD detayı...

Hastaneleri bombalayan, mezarları buldozer ile tahrip edip, katlettikleri Filistinlilerin organlarını çalan İsrail ordusu bu kez, saldırıda 'kasıtsız olarak' sivillere zarar verdiklerini itiraf etti. İlgisi olmayan kişilerin zarar gördüğünü iddia eden IDF yetkilileri bu olaydan 'üzüntü duyduğunu ve ders çıkaracağını' belirtti.

İsrail’den kanlı itiraf! İsrailli yetkili vahşetin perde arkasını anlattı: Kan donduran ABD detayı...

Vahşete ilişkin itiraflardaki detaylar bununla da sınırlı kalmadı. Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerden aldığı destekle göz göre göre soykırım yapan İsrail, ilk kez sivil katliamını onaylarken katliamın perde arkasını da deşifre etti.

İsrail’den kanlı itiraf! İsrailli yetkili vahşetin perde arkasını anlattı: Kan donduran ABD detayı...

New York Times'da yer alan haberde, eleştirilerin büyük bir kısmının bombalamanın boyutu ile ilgili değil aynı zamanda kullanılan silahlar ile ilgili olduğu yazıldı.

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