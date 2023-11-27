İsrail’den kendi vatandaşına sansür: Konuşmasınlar diye bakın ne yaptılar...

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler, her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor. Mutabakatın işlediği üç günde, Gazze Şeridi'nden 39 İsrailli kadın ve çocuk ile İsrail vatandaşlığı olan 1 Rus, serbest bırakıldı.