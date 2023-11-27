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Haberler Galeri İsrail'den kendi vatandaşına sansür: Konuşmasınlar diye bakın ne yaptılar...
Giriş Tarihi: 27.11.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 15:30

İsrail'den kendi vatandaşına sansür: Konuşmasınlar diye bakın ne yaptılar...

İsrail basını Hamas'ın serbest bıraktığı isimlerin olumlu açıklama yapmasından korkunca kendi vatandaşlarına sansür uygulamaya başladı. 23 Ekim'de serbest bırakılan İsrailli yaşlı kadının Hamas'ı övmesinden rahatsız olan İsrail, aynı olayı tekrar yaşamamak için harekete geçti. Hamas'ın serbest bıraktığı vatandaşlarını basından uzak tutmak için bakın ne yaptı.

İsrail’den kendi vatandaşına sansür: Konuşmasınlar diye bakın ne yaptılar...

Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakata göre, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan 40 İsrailli esir, Tel Aviv yönetimi tarafından hastanelerde "basından uzakta" karantinaya alındı.

İsrail’den kendi vatandaşına sansür: Konuşmasınlar diye bakın ne yaptılar...

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

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İsrail’den kendi vatandaşına sansür: Konuşmasınlar diye bakın ne yaptılar...

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler, her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor. Mutabakatın işlediği üç günde, Gazze Şeridi'nden 39 İsrailli kadın ve çocuk ile İsrail vatandaşlığı olan 1 Rus, serbest bırakıldı.

İsrail’den kendi vatandaşına sansür: Konuşmasınlar diye bakın ne yaptılar...

İsrail, mutabakat kapsamında Gazze'den gelen esirleri, ülkedeki farklı hastanelerde karantinaya aldı. Esirler, yakınları ve sevdikleriyle sadece hastanelerde görüşebildi. Son dönemde Gazze'den çıkan hiçbir esir, ne İsrail ne de uluslararası basına konuştu.

İsrail’den kendi vatandaşına sansür: Konuşmasınlar diye bakın ne yaptılar...

İsrail, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan esirlerin hastaneye nakledilmesi ve aileleriyle buluşmasına ilişkin görüntüleri sadece resmi kanallarından paylaşıyor.

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