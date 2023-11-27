Giriş Tarihi: 27.11.2023 15:30
Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
15:30
İsrail'den kendi vatandaşına sansür: Konuşmasınlar diye bakın ne yaptılar...
İsrail basını Hamas'ın serbest bıraktığı isimlerin olumlu açıklama yapmasından korkunca kendi vatandaşlarına sansür uygulamaya başladı. 23 Ekim'de serbest bırakılan İsrailli yaşlı kadının Hamas'ı övmesinden rahatsız olan İsrail, aynı olayı tekrar yaşamamak için harekete geçti. Hamas'ın serbest bıraktığı vatandaşlarını basından uzak tutmak için bakın ne yaptı.