İsrail’e verilen süre sona erdi: Gazze’ye insani yardımın ulaşmadığı ortaya çıktı! İkiyüzlü ABD sözünü tutmuyor

ABD GERÇEKLERİ SAKLIYOR

Ancak gerçekler ABD'nin iddia ettiği gibi değil. Aralarında Oxfam ve Save the Children'ın da bulunduğu sekiz uluslararası yardım kuruluşu, İsrail'in bugüne kadar talepleri karşılamadığını bildirdi.