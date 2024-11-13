Giriş Tarihi: 13.11.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024
10:42
İsrail’e verilen süre sona erdi: Gazze’ye insani yardımın ulaşmadığı ortaya çıktı! İkiyüzlü ABD sözünü tutmuyor
Geçen ay ABD, İsrail'e bir mektup göndermişti. Biden yönetimi, İsrail'e Gazze'deki koşulların iyileştirilmesi için 30 gün süre vermişti. Taleplerin karşılanmaması durumunda, silah desteğini İsrail'den çekeceği tehdidinde bulunmuştu. Bugün itibarıyla verilen vakit doldu. Washington, isteklerinin yerine getirildiğini iddia etti. Ancak veriler tam aksini gösterdi. Uluslararası yardım kuruluşları ABD'nin söylemini yalanladı ve Gazze'ye insani yardımın ulaşmadığını bildirdi. İkiyüzlü ABD yönetimi, Dünya kamuoyunu kandırmaya ve her şeye rağmen İsrail'e tam destek vermeye devam ediyor.