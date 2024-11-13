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Haberler Galeri İsrail’e verilen süre sona erdi: Gazze’ye insani yardımın ulaşmadığı ortaya çıktı! İkiyüzlü ABD sözünü tutmuyor
Giriş Tarihi: 13.11.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:42

İsrail’e verilen süre sona erdi: Gazze’ye insani yardımın ulaşmadığı ortaya çıktı! İkiyüzlü ABD sözünü tutmuyor

Geçen ay ABD, İsrail'e bir mektup göndermişti. Biden yönetimi, İsrail'e Gazze'deki koşulların iyileştirilmesi için 30 gün süre vermişti. Taleplerin karşılanmaması durumunda, silah desteğini İsrail'den çekeceği tehdidinde bulunmuştu. Bugün itibarıyla verilen vakit doldu. Washington, isteklerinin yerine getirildiğini iddia etti. Ancak veriler tam aksini gösterdi. Uluslararası yardım kuruluşları ABD'nin söylemini yalanladı ve Gazze'ye insani yardımın ulaşmadığını bildirdi. İkiyüzlü ABD yönetimi, Dünya kamuoyunu kandırmaya ve her şeye rağmen İsrail'e tam destek vermeye devam ediyor.

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İsrail’e verilen süre sona erdi: Gazze’ye insani yardımın ulaşmadığı ortaya çıktı! İkiyüzlü ABD sözünü tutmuyor

Filistin'de her geçen gün kötüleşen koşullar nedeniyle ABD ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Katil İsrail'e verdiği koşulsuz destek nedeniyle tepkilerle karşılaşan Biden yönetimi, İsrail'i dizginlemek için sözde bazı adımlar attığını duyurmuştu. Bunlardan biri de Siyonist İsrail'e bir mektup göndermek olmuştu.

İsrail’e verilen süre sona erdi: Gazze’ye insani yardımın ulaşmadığı ortaya çıktı! İkiyüzlü ABD sözünü tutmuyor

30 GÜN SÜRE TANINMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, 13 Ekim tarihli bir mektupta İsrailli mevkidaşlarına, İsrail'in Gazze'deki kötüleşen durumu ele almak için 30 gün içinde atması gereken belirli adımların bir listesini vermişti. Mektupta, bunu yapmamanın ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardım üzerinde olası olumsuz sonuçları olabileceği aktarılmıştı.

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İsrail’e verilen süre sona erdi: Gazze’ye insani yardımın ulaşmadığı ortaya çıktı! İkiyüzlü ABD sözünü tutmuyor

VAKİT DOLDU

Salı günü, mektupta belirtilen süre sona erdiğinde, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yardımcısı Vedant Patel kriterlerin yerine getirilip getirilmediğini açıklamayı defalarca reddetti. Ancak baskılardan kaçınmak için ve kamuoyunu oyalamak için gazetecilere, İsrail'in talepleri karşılamak için adımlar attığını ve Washington'ın durumu değerlendirmeye devam edeceğini belirtti.

İsrail’e verilen süre sona erdi: Gazze’ye insani yardımın ulaşmadığı ortaya çıktı! İkiyüzlü ABD sözünü tutmuyor

ABD GERÇEKLERİ SAKLIYOR

Ancak gerçekler ABD'nin iddia ettiği gibi değil. Aralarında Oxfam ve Save the Children'ın da bulunduğu sekiz uluslararası yardım kuruluşu, İsrail'in bugüne kadar talepleri karşılamadığını bildirdi.

İsrail’e verilen süre sona erdi: Gazze’ye insani yardımın ulaşmadığı ortaya çıktı! İkiyüzlü ABD sözünü tutmuyor

SÖZÜNÜ TUTMADI

Uluslararası yardım kuruluşlarının, İsrail'in insani yardım geçişlerine izin vermediğini bildirmesine rağmen ABD, İsrail'e olan desteğini kesmeyeceğini açıkladı.

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