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Haberler Galeri İsrailli bakandan alçak paylaşım! İnsanlık dramıyla adeta alay etti: Faşist sözlere tepki yağdı
Giriş Tarihi: 10.08.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:55

İsrailli bakandan alçak paylaşım! İnsanlık dramıyla adeta alay etti: Faşist sözlere tepki yağdı

İsrail ordusu, katliamı sürdürdüğü Gazze'de bir yandan da sivilleri zorunlu göçe mecbur bırakıyor. İsrail ordusunun yeniden kara saldırısı başlatması ve bazı bölgeler için yaptığı "tahliye" talepleri nedeniyle Han Yunus'un doğusunda yeniden büyük bir zorunlu göç dalgası yaşanırken İsrailli Maliye Bakanı'ndan konuyla ilgili alçak bir paylaşım geldi.

AA
İsrailli bakandan alçak paylaşım! İnsanlık dramıyla adeta alay etti: Faşist sözlere tepki yağdı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in soykırım savaşı altındaki Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı insani dramı yansıtan görüntülerle Lübnan halkına mesaj verdi.

İsrailli bakandan alçak paylaşım! İnsanlık dramıyla adeta alay etti: Faşist sözlere tepki yağdı

SİVİLLERİN DRAMI ÜZERİDEN LÜBNAN'I TEHDİT ETTİ

Smotrich, X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin doğusundaki Filistinlilere tahliye uyarısında bulunmasının ardından, yanlarına aldıkları eşyalar ile güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere gitmeye çalışan binlerce Filistinlinin bu zorunlu ve zorlu göç yolculuğunu gösteren görüntüleri paylaştı.

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İsrailli bakandan alçak paylaşım! İnsanlık dramıyla adeta alay etti: Faşist sözlere tepki yağdı

İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde çatıştığı Lübnan Hizbullahı'na işaret eden Smotrich, "Hamas, Gazze halkına yıkım ve tahribat getirdi. En iyisi Lübnan halkı bu görüntüleri iyi izlesin." mesajını paylaştı.

İsrailli bakandan alçak paylaşım! İnsanlık dramıyla adeta alay etti: Faşist sözlere tepki yağdı

PEŞ PEŞE TEPKİLER

Çirkin paylaşımla birlikte, İsrail'in bugün gerçekleştirdiği okul katliamına, Türkiye'den tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı paylaşımda, "İnsanlık, vicdanlardan göçüyor... Soykırımcı katiller hesap vermeden insanlıktan bahsedilemez." mesajını verdi.

İsrailli bakandan alçak paylaşım! İnsanlık dramıyla adeta alay etti: Faşist sözlere tepki yağdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildiriliyor. Şehitlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Yapılan zülüm ve katliamları, bunlara sessiz kalarak ortak olanları bir kez daha lanetliyorum. Kana doymayan, diplomasiyi her türlü provokasyon ile sabote eden, bölgesel ve küresel barışı tehdit eden Netanyahu hükümeti insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde vereceği hesabı büyütmeye devam ediyor.

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