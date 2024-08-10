İsrailli bakandan alçak paylaşım! İnsanlık dramıyla adeta alay etti: Faşist sözlere tepki yağdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildiriliyor. Şehitlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Yapılan zülüm ve katliamları, bunlara sessiz kalarak ortak olanları bir kez daha lanetliyorum. Kana doymayan, diplomasiyi her türlü provokasyon ile sabote eden, bölgesel ve küresel barışı tehdit eden Netanyahu hükümeti insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde vereceği hesabı büyütmeye devam ediyor.