Giriş Tarihi: 10.08.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
13:55
İsrailli bakandan alçak paylaşım! İnsanlık dramıyla adeta alay etti: Faşist sözlere tepki yağdı
İsrail ordusu, katliamı sürdürdüğü Gazze'de bir yandan da sivilleri zorunlu göçe mecbur bırakıyor. İsrail ordusunun yeniden kara saldırısı başlatması ve bazı bölgeler için yaptığı "tahliye" talepleri nedeniyle Han Yunus'un doğusunda yeniden büyük bir zorunlu göç dalgası yaşanırken İsrailli Maliye Bakanı'ndan konuyla ilgili alçak bir paylaşım geldi.