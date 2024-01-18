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Haberler Galeri İsrailli esir askerin annesi katiller ordusunu ifşa etti: Gaz odalarında öldürüyorlar!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 10:13

İsrailli esir askerin annesi katiller ordusunu ifşa etti: Gaz odalarında öldürüyorlar!

İsrail, Hamas bahanesiyle başlattığı Gazze işgalinde şimdiye dek 24 bini aşkın Filistinli sivili gözünü kırpmadan katletti. Gazze'yi ele geçirmek ve sivil halkı ortadan kaldırmak için yaptığı planlara ara vermeyen İsrail, bu amaç uğruna kendi vatandaşlarını ve askerlerini dahi öldürmekten çekinmiyor. Gazze'de kendi askerlerini bilerek öldürdüğü ortaya çıkan İsrail ordusunun yöntemleri, bu kez ölen askerin annesi tarafından ifşa edildi.

AA
İsrailli esir askerin annesi katiller ordusunu ifşa etti: Gaz odalarında öldürüyorlar!

İsrail, Gazze katliamını aralıksız sürdürüyor. Hamas bahanesiyle Gazze işgalinin tuşuna basan, bölgeyi yakıp yıkarak 24 bini aşkın sivili acımasızca katleden İsrail ordusunun kendi vatandaşlarını da öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

İsrailli esir askerin annesi katiller ordusunu ifşa etti: Gaz odalarında öldürüyorlar!

7 Ekim'deki müzik festivali saldırısında helikopterlerle kendi vatandaşlarına ateş açtığı kanıtlanan İsrail, sözde kurtarma operasyonlarında kendi vatandaşı olan askerleri de bilerek öldürmüştü. Gazze'de öldürülen İsrailli esir asker Ron Sherman'ın annesi, oğlunun İsrail ordusu tarafından zehirlendiğini öne sürdü.

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İsrailli esir askerin annesi katiller ordusunu ifşa etti: Gaz odalarında öldürüyorlar!

Jerusalem Post'un haberine göre, Sherman'ın annesi Maya, dün, İsrail ordusunun oğlunu öldürmekle suçladığı bir paylaşım yaptı.

İsrailli esir askerin annesi katiller ordusunu ifşa etti: Gaz odalarında öldürüyorlar!

İsrail ordusunca yürütülen soruşturma sonuçlarının oğlunun gerçekten öldürüldüğünü ortaya koyduğunu belirten Maya, "Ancak Hamas tarafından değil." ifadesini kullandı.

İsrailli esir askerin annesi katiller ordusunu ifşa etti: Gaz odalarında öldürüyorlar!

"SEBEBİ HAMAS DEĞİL"

"Daha çok Auschwitz ve gaz odaları açısından düşünün, sebebi Naziler ve Hamas olmaksızın." diyen Ron'un annesi, "Kazayla vurulma yok, rapor yok ancak kasıtlı cinayet ve zehirli gazlarla bombardıman var." ifadesine yer verdi.

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