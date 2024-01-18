İsrailli esir askerin annesi katiller ordusunu ifşa etti: Gaz odalarında öldürüyorlar!

"SEBEBİ HAMAS DEĞİL"

"Daha çok Auschwitz ve gaz odaları açısından düşünün, sebebi Naziler ve Hamas olmaksızın." diyen Ron'un annesi, "Kazayla vurulma yok, rapor yok ancak kasıtlı cinayet ve zehirli gazlarla bombardıman var." ifadesine yer verdi.