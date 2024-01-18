Giriş Tarihi: 18.01.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
10:13
İsrailli esir askerin annesi katiller ordusunu ifşa etti: Gaz odalarında öldürüyorlar!
İsrail, Hamas bahanesiyle başlattığı Gazze işgalinde şimdiye dek 24 bini aşkın Filistinli sivili gözünü kırpmadan katletti. Gazze'yi ele geçirmek ve sivil halkı ortadan kaldırmak için yaptığı planlara ara vermeyen İsrail, bu amaç uğruna kendi vatandaşlarını ve askerlerini dahi öldürmekten çekinmiyor. Gazze'de kendi askerlerini bilerek öldürdüğü ortaya çıkan İsrail ordusunun yöntemleri, bu kez ölen askerin annesi tarafından ifşa edildi.