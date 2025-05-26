Giriş Tarihi: 26.05.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
13:26
İsrailli esirden Netanyahu’ya isyan: Ben Hamas’tan değil hükümetten korktum! ‘Bizi öldürüp suçu Filistinlilere atacaklardı’
İsrail ile Hamas arasında Gazze'de varılan ateşkes sonucu karşılıklı esir takası gerçekleşmişti. Geçtiğimiz aylarda serbest bırakılan İsrailli esir Naama Levy, Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı bir gösteriye katılarak Tel Aviv yönetimine karşı sert sözler kullandı. Levy, Gazze'de bulunduğu sırada en büyük korkularından birinin Siyonist ordu tarafından bombalanmak olduğunu açıkladı. Bir başka esir de "İsrail bizi öldürüp suçu Hamas'a atacaktı" ifadelerini kullandı.