Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsrailli esirden Netanyahu’ya isyan: Ben Hamas’tan değil hükümetten korktum! ‘Bizi öldürüp suçu Filistinlilere atacaklardı’
Giriş Tarihi: 26.05.2025 13:26 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 13:26

İsrailli esirden Netanyahu’ya isyan: Ben Hamas’tan değil hükümetten korktum! ‘Bizi öldürüp suçu Filistinlilere atacaklardı’

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de varılan ateşkes sonucu karşılıklı esir takası gerçekleşmişti. Geçtiğimiz aylarda serbest bırakılan İsrailli esir Naama Levy, Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı bir gösteriye katılarak Tel Aviv yönetimine karşı sert sözler kullandı. Levy, Gazze'de bulunduğu sırada en büyük korkularından birinin Siyonist ordu tarafından bombalanmak olduğunu açıkladı. Bir başka esir de "İsrail bizi öldürüp suçu Hamas'a atacaktı" ifadelerini kullandı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İsrailli esirden Netanyahu’ya isyan: Ben Hamas’tan değil hükümetten korktum! ‘Bizi öldürüp suçu Filistinlilere atacaklardı’

Gazze'de varılan ateşkes ve esir anlaşması kapsamında ocak ayında Hamas tarafından serbest bırakılan İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bağlı asker Naama Levy, pazar günü Netanyahu hükümeti karşıtı bir mitingde konuştu.

İsrailli esirden Netanyahu’ya isyan: Ben Hamas’tan değil hükümetten korktum! ‘Bizi öldürüp suçu Filistinlilere atacaklardı’

"EN BÜYÜK KORKULARIMDAN BİRİ İSRAİL SALDIRILARI"

Levy, esaret altında bulunduğu günlerde en büyük korkularından birinin İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar olduğunu bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İsrailli esirden Netanyahu’ya isyan: Ben Hamas’tan değil hükümetten korktum! ‘Bizi öldürüp suçu Filistinlilere atacaklardı’

Levy binlerce kişilik kalabalığa, "(Saldırılar) beklenmedik bir şekilde geliyor. Önce düdükleri duyuyorsunuz, bombaların üzerimize düşmemesi için dua ediyoruz ve sonra vücudu felç edecek kadar yüksek bir sesle patlamalar duyuyoruz ve yer sallanıyor." ifadelerini kullandı.

İsrailli esirden Netanyahu’ya isyan: Ben Hamas’tan değil hükümetten korktum! ‘Bizi öldürüp suçu Filistinlilere atacaklardı’

"İSRAİL BENİ HER ŞEYDEN DAHA FAZLA TEHLİKEYE ATTI"

Levy ek olarak şunları söyledi: "Her seferinde bunun benim sonum olduğundan emindim. Orada yaşadığım en korkutucu şeylerden biriydi ve bu aynı zamanda beni her şeyden daha fazla tehlikeye atan şeydi."

İsrailli esirden Netanyahu’ya isyan: Ben Hamas’tan değil hükümetten korktum! ‘Bizi öldürüp suçu Filistinlilere atacaklardı’

TEL AVİV KENDİ VATANDAŞLARINI KORKUTUYOR

Levy, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirerek, "Şu anda bile, o düdükleri ve patlamaları duyan esirler var, korkudan titriyorlar. Kaçacak yerleri yok, sadece dua ediyorlar ve korkunç bir çaresizlik hissiyle duvarlara tutunuyorlar." ifadelerini kullandı.