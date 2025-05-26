İsrailli esirden Netanyahu’ya isyan: Ben Hamas’tan değil hükümetten korktum! ‘Bizi öldürüp suçu Filistinlilere atacaklardı’

"İSRAİL BENİ HER ŞEYDEN DAHA FAZLA TEHLİKEYE ATTI"

Levy ek olarak şunları söyledi: "Her seferinde bunun benim sonum olduğundan emindim. Orada yaşadığım en korkutucu şeylerden biriydi ve bu aynı zamanda beni her şeyden daha fazla tehlikeye atan şeydi."