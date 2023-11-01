İsrailli kadın Filistinlilere nefret kustu: Bütün hastaneleri bombalayacağız, artık zamanı geldi

"BÜTÜN HASTANELERİ BOMBALAYACAĞIZ"

İsrail'in Şifa Hastanesi dahil olmak üzere bütün hastaneleri bombalayacağını söyleyen İsrailli kadın, "Şu an Gazze'de bulunan masumlar sadece rehine olarak tutulan 229 kişidir. Onlar İsrail'e geri dönecek. Şifa Hastanesi dahil tüm hastaneleri, tüm tünelleri patlatacağız ve hepsini öldüreceğiz. Artık zamanı geldi. Dünya bunu biliyor. Bunları tartışmaya gerek yok. Artık dünyanın merkezi biziz." diyerek nefret kustu.