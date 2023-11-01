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Haberler Galeri İsrailli kadın Filistinlilere nefret kustu: Bütün hastaneleri bombalayacağız, artık zamanı geldi
Giriş Tarihi: 01.11.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 10:58

İsrailli kadın Filistinlilere nefret kustu: Bütün hastaneleri bombalayacağız, artık zamanı geldi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hastaneleri, masum sivilleri hedef alarak insanlık suçu işleyen katil İsrail'in saldırılarında binlerce masum insan hayatını kaybetti. İsrail'in insanlık dışı saldırılarına dünya kamuoyundan tepkiler yükselirken, İsrailli bir vatandaşın canlı yayında Filistinliler hakkında söylediği sözler "insanlığın bittiği nokta" yorumunu beraberinde getirdi. İsrailli kadın, Şifa Hastanesi dahil tüm hastanelerin bombalanacağını belirterek, "Hepsini öldüreceğiz. Artık zamanı geldi. Artık dünyanın merkezi biziz." ifadelerini kullandı.

İsrailli kadın Filistinlilere nefret kustu: Bütün hastaneleri bombalayacağız, artık zamanı geldi

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran İsrail, bölgeye elektrik, su ve yakıt akışını keserek savaş suçu işliyor. Masum Filistinlileri hapsettiği Gazze Şeridi'ni bombardımana tabi tutarak aralıksız ve yoğun bir şekilde saldırılar gerçekleştiren İsrail ordusu, binlerce masum sivilin ölümüne neden oldu.

İsrailli kadın Filistinlilere nefret kustu: Bütün hastaneleri bombalayacağız, artık zamanı geldi

Gazze Şeridi'ndeki El-Baptist Hastanesi'ne 18 Ekim'de düzenlenen hava saldırısında 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır olmak üzere 342 kişi yaralanmıştı.

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İsrailli kadın Filistinlilere nefret kustu: Bütün hastaneleri bombalayacağız, artık zamanı geldi

İsrail'in insanlık dışı saldırılarına dünya kamuoyundan tepkiler yükselirken, İsrailli bir vatandaşın canlı yayında Filistinliler hakkında söylediği sözler, "bu kadarına pes" dedirtti.

İsrailli kadın Filistinlilere nefret kustu: Bütün hastaneleri bombalayacağız, artık zamanı geldi

"BÜTÜN HASTANELERİ BOMBALAYACAĞIZ"

İsrail'in Şifa Hastanesi dahil olmak üzere bütün hastaneleri bombalayacağını söyleyen İsrailli kadın, "Şu an Gazze'de bulunan masumlar sadece rehine olarak tutulan 229 kişidir. Onlar İsrail'e geri dönecek. Şifa Hastanesi dahil tüm hastaneleri, tüm tünelleri patlatacağız ve hepsini öldüreceğiz. Artık zamanı geldi. Dünya bunu biliyor. Bunları tartışmaya gerek yok. Artık dünyanın merkezi biziz." diyerek nefret kustu.

İsrailli kadın Filistinlilere nefret kustu: Bütün hastaneleri bombalayacağız, artık zamanı geldi

"ÇOK DAHA FAZLASINI YAPABİLİRİZ"

İsrailli bir asker ise "Bence Gazze'nin içinde çok daha fazlasını yapabiliriz. Bu iyiler ve kötüler arasındaki bir savaş." dedi.

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