Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsrailli vekil baklayı çıkardı! Kirli Gazze planı: 'Birkaç kilometreyi...'
Giriş Tarihi: 19.12.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 12:23

İsrailli vekil baklayı çıkardı! Kirli Gazze planı: 'Birkaç kilometreyi...'

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var (Yesh Atid) Partisi Milletvekili Moshe Tur Paz, kirli Gazze planını duyurdu. Hamas bahanesi ile katliama başlayan İsrail'in o bölgeyi ilhak etmesi gerektiğini söyledi.

AA
İsrailli vekil baklayı çıkardı! Kirli Gazze planı: ’Birkaç kilometreyi...’

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var (Yesh Atid) Partisi Milletvekili Moshe Tur Paz, abluka altındaki Gazze Şeridi topraklarından "birkaç kilometrenin ilhak edilmesi" çağrısında bulundu.

İsrailli vekil baklayı çıkardı! Kirli Gazze planı: ’Birkaç kilometreyi...’

Tur Paz, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna verdiği demeçte, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İsrailli vekil baklayı çıkardı! Kirli Gazze planı: ’Birkaç kilometreyi...’

Saldırılar sonrası bölgenin durumuna ilişkin açıklama yapan Tur Paz, Gazze topraklarından "birkaç kilometrenin İsrail'e ilhak edilmesini" istedi.

İsrailli vekil baklayı çıkardı! Kirli Gazze planı: ’Birkaç kilometreyi...’

NÜKLEER BOMBA

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan ve Gazze'ye nükleer bomba atılmasının "seçeneklerden biri" olduğu açıklamasıyla gündeme gelen Miras Bakanı Amihai Eliyahu da "Gazze'nin tamamen işgal edilmesi" çağrısı yapmıştı.

İsrailli vekil baklayı çıkardı! Kirli Gazze planı: ’Birkaç kilometreyi...’

VİLLA SATIŞI

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde konut inşa eden emlak şirketi "Harei Zahav" da Gazze'de villa satışı reklamı yayımlamıştı.

SON DAKİKA