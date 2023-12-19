Giriş Tarihi: 19.12.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 12:23

İsrailli vekil baklayı çıkardı! Kirli Gazze planı: 'Birkaç kilometreyi...'

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var (Yesh Atid) Partisi Milletvekili Moshe Tur Paz, kirli Gazze planını duyurdu. Hamas bahanesi ile katliama başlayan İsrail'in o bölgeyi ilhak etmesi gerektiğini söyledi.