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'da bir ortaokulda yangın paniği!

Giriş Tarihi: 11.10.2018 15:19 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 15:23
İstanbul'da bir ortaokulda yangın paniği!

'da yangın paniği...

İstanbul'da bir ortaokulda yangın paniği!

Bahçelievler'de bir ortaokulda elektrik panolarında yangın çıktı. Öğrenciler okul dışına çıkarıldı.

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İstanbul'da bir ortaokulda yangın paniği!

Bahçelievler'de bulunan Şair Zihni ortaokulu'nda yangın çıktı.

İstanbul'da bir ortaokulda yangın paniği!

Elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da bir ortaokulda yangın paniği!

Öğrenciler tahliye edilirken itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

İstanbul'da bir ortaokulda yangın paniği!

Bahçelievler Şirinevler'de bulunan Şair Zihni ortaokulu'nda yangın çıktı.

İstanbul'da bir ortaokulda yangın paniği!

Elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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