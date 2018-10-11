İstanbul'da bir ortaokulda yangın paniği!

İstanbul'da yangın paniği... İstanbul Bahçelievler'de bir ortaokulda elektrik panolarında yangın çıktı. Öğrenciler okul dışına çıkarıldı. İstanbul Bahçelievler'de bulunan Şair Zihni ortaokulu'nda yangın çıktı. Elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öğrenciler tahliye edilirken itfaiyenin müdahalesi sürüyor. Bahçelievler Şirinevler'de bulunan Şair Zihni ortaokulu'nda yangın çıktı. Elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.