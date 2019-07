Norwich, İngiltere

Norwich için söylenen ünlü bir söz vardır: Her gün için pubları her Pazar için de kiliseleri vardır. Bu espriyle karışık sözün nedeni, Norwich'in göz alıcı mimarisiyle dikkat çeken çok sayıda kiliseye ve her köşe başında publara sahip olmasından kaynaklanıyor. 11. yüzyıldan kalma Norwich Katedrali ile 12. yüzyıldan bugüne kadar varlığını sürdüren Adem ve Havva pubı kentin en önemli simgelerinden.