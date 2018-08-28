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İşte dünyanın en leri

Dünyada birbirinden yerleşimleri bulunuyor. İşte dünyanın en ilginç köyleri...

Giriş Tarihi: 28.08.2018 20:48 Güncelleme Tarihi: 28.08.2018 20:57
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İşte dünyanın en leri
İşte dünyanın en ilginç köyleri
Hemen hepimiz şehir hayatından ve çalışmaktan bunaldığımızda yaşamını düşlemeye başlarız, oralarda yaşama hayalleri kurarız. Yalnız bu listemizdeki köyler biraz farklı… İşte dünyanın en beş köyü…
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İşte dünyanın en leri
İşte dünyanın en ilginç köyleri
Burası Çin’in Guizhou bölgesinde bir . Onu binlerce benzerinden ayıran özelliği ise bir mağaranın içine kurulmuş olması.
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İşte dünyanın en leri
İşte dünyanın en ilginç köyleri
Deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki e toplu taşıma veya karayolu ile ulaşmak kısa zamana dek mümkün değildi.
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İşte dünyanın en leri
İşte dünyanın en ilginç köyleri
Sarp yolu yüzünden en yakın bağlantı noktasından bile yürüyüşle 1 saatte varılacak mesafedeydi bu mağara .
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İşte dünyanın en leri
İşte dünyanın en ilginç köyleri
100 kişinin yaşadığı (yaşamaya çalıştığı) Zhongdong uzun süre Çin hükümetinden destek göremedi.
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İşte dünyanın en leri
İşte dünyanın en ilginç köyleri
Elverişsiz coğrafya yüzünden zaten mağdur olan lüler 2008’den beri “Çin mağara adamları toplumu değildir” diyen devlet yüzünden okulsuz kaldı.
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İşte dünyanın en leri
İşte dünyanın en ilginç köyleri
deki okul kapatıldığı için öğrenciler en yakın okula gidebilmek için 8 yıl boyunca sabahları iki saat yürüdüler.
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