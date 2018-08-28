Dünyada birbirinden ilginç köy yerleşimleri bulunuyor. İşte dünyanın en ilginç köyleri... Hemen hepimiz şehir hayatından ve çalışmaktan bunaldığımızda köy yaşamını düşlemeye başlarız, oralarda yaşama hayalleri kurarız. Yalnız bu listemizdeki köyler biraz farklı… İşte dünyanın en ilginç beş köyü… Burası Çin’in Guizhou bölgesinde bir köy. Onu binlerce benzerinden ayıran özelliği ise bir mağaranın içine kurulmuş olması. Deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki köye toplu taşıma veya karayolu ile ulaşmak kısa zamana dek mümkün değildi. Sarp yolu yüzünden en yakın bağlantı noktasından bile yürüyüşle 1 saatte varılacak mesafedeydi bu mağara köy. 100 kişinin yaşadığı (yaşamaya çalıştığı) Zhongdong uzun süre Çin hükümetinden destek göremedi. Elverişsiz coğrafya yüzünden zaten mağdur olan köylüler 2008’den beri “Çin mağara adamları toplumu değildir” diyen devlet yüzünden okulsuz kaldı. Köydeki okul kapatıldığı için öğrenciler en yakın okula gidebilmek için 8 yıl boyunca sabahları iki saat yürüdüler.