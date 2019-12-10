İşte dünyanın en pahalı kenti! Paris, New York ya da Londra değil

Dünyanın en pahalı kenti neresi? Aklınıza hemen Londra, Paris, New York gibi kentler gelebilir! Ama listenin zirvesinde çok farklı bir yer var! 2019 yılı itibarıyla dünyanın en pahalı şehri de belli oldu. Listede beklenen ve tahmin edilen yerler var elbette. Fakat hiç tahmin etmeyeceğiniz bazı şehirler de var. Hem de listenin en üst sıralarında. 2019'un sonlarına yaklaşırken yılın "en"leri de bir bir belli olmaya başladı. The Economist Intelligence Unit'in yaptığı bir araştırma 2019'un yaşamak için en pahalı kentlerini ortaya çıkardı. İşte ekonomik veriler ışığında hazırlanan o listeye göre Dünyanın en pahalı kentleri!