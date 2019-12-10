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İşte dünyanın en pahalı kenti! Paris, ya da Londra değil

Dünyanın en pahalı kenti neresi? Aklınıza hemen Londra, Paris, gibi kentler gelebilir! Ama listenin zirvesinde çok farklı bir yer var! 2019 yılı itibarıyla dünyanın en pahalı şehri de belli oldu. Listede beklenen ve tahmin edilen yerler var elbette. Fakat hiç tahmin etmeyeceğiniz bazı şehirler de var. Hem de listenin en üst sıralarında. 2019'un sonlarına yaklaşırken yılın "en"leri de bir bir belli olmaya başladı. Intelligence Unit'in yaptığı bir araştırma 2019'un yaşamak için en pahalı kentlerini ortaya çıkardı. İşte ekonomik veriler ışığında hazırlanan o listeye göre Dünyanın en pahalı kentleri!

Giriş Tarihi: 10.12.2019 08:58 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 09:16
İşte dünyanın en pahalı kenti! Paris, New York ya da Londra değil

İşte dünyanın en pahalı 12 kenti! Bu şehirlerde yaşamak gerçekten büyük bir ekonomik güç gerektiriyor.

İşte dünyanın en pahalı kenti!

İşte dünyanın en pahalı kenti!

12. Londra

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İşte dünyanın en pahalı kenti!

İşte dünyanın en pahalı kenti!

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İşte dünyanın en pahalı kenti!

İşte dünyanın en pahalı kenti!

İşte dünyanın en pahalı kenti!

İşte dünyanın en pahalı kenti!

11. Los Angeles, ABD

İşte dünyanın en pahalı kenti!

İşte dünyanın en pahalı kenti!

İşte dünyanın en pahalı kenti!

İşte dünyanın en pahalı kenti!

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