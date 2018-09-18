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İşte ’deki Türk kaleleri

Uğur YILDIRIM
Uğur YILDIRIM Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 18.09.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 09:58
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İşte ’deki Türk kaleleri
İşte İdlib’deki Türk kaleleri

Esad rejiminin saldırıları altındaki 'de 'nın 12 gözlem noktası milli hava radar sistemi SERHAT'la korunuyor. Türk bayrağının dalgalandığı bu noktalar bölgede güvenli bir kale konumunda...

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İşte ’deki Türk kaleleri
İşte İdlib’deki Türk kaleleri

Suriye'de Esad rejimi 'e yönelik kara operasyonu hazırlığı yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri () mevcut 12 gözlem noktasına TIR'larla tank, top ve ateş destek unsurlarıyla takviye yapıyor.

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İşte ’deki Türk kaleleri
İşte İdlib’deki Türk kaleleri

Gece boyunca süren sevkıyatlarda 'i çevreleyen gözlem noktalarının askeri kapasiteleri artırıldı.

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İşte ’deki Türk kaleleri
İşte İdlib’deki Türk kaleleri

SABAH'ın fotoğrafladığı gözlem noktalarında her biri 7 ton ağırlığında, 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki modüler beton bloklar dikkat çekiyor.

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İşte ’deki Türk kaleleri
İşte İdlib’deki Türk kaleleri

Türk gözlem noktaları, ASELSAN tarafından yerli olarak üretilen havan mermilerinin tespit ve takibini yaparak, mermilerin tahmini çıkış ve düşüş yerlerini hesaplayan SERHAT hava tespit radarı tarafından korunuyor.

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İşte ’deki Türk kaleleri
İşte İdlib’deki Türk kaleleri

Türk üslerinin etrafında hendekler ve akordeon engeller de bulunuyor. Kale gibi korunan üslerde Türk bayrakları dalgalanıyor.

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İşte ’deki Türk kaleleri
İşte İdlib’deki Türk kaleleri
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