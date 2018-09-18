İşte İdlib’deki Türk kaleleri

Esad rejiminin saldırıları altındaki İdlib'de TSK'nın 12 gözlem noktası milli hava radar sistemi SERHAT'la korunuyor. Türk bayrağının dalgalandığı bu noktalar bölgede güvenli bir kale konumunda... Suriye'de Esad rejimi İdlib'e yönelik kara operasyonu hazırlığı yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mevcut 12 gözlem noktasına TIR'larla tank, top ve ateş destek unsurlarıyla takviye yapıyor. Gece boyunca süren sevkıyatlarda İdlib'i çevreleyen gözlem noktalarının askeri kapasiteleri artırıldı. SABAH'ın fotoğrafladığı gözlem noktalarında her biri 7 ton ağırlığında, 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki modüler beton bloklar dikkat çekiyor. Türk gözlem noktaları, ASELSAN tarafından yerli olarak üretilen havan mermilerinin tespit ve takibini yaparak, mermilerin tahmini çıkış ve düşüş yerlerini hesaplayan SERHAT hava tespit radarı tarafından korunuyor. Türk üslerinin etrafında hendekler ve akordeon engeller de bulunuyor. Kale gibi korunan üslerde Türk bayrakları dalgalanıyor.