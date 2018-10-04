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İşte avuç içi çizgilerin i

ın avuç içi çizgilerinin aslında göründüğünden çok daha fazla şey anlamına geldiğini biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 04.10.2018 20:38 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 20:42
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İşte avuç içi çizgilerin i
İşte insan avuç içi çizgilerin gizemi
Avuç içinizin kişiliğinizi yansıttığını biliyor muydunuz!
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İşte avuç içi çizgilerin i
İşte insan avuç içi çizgilerin gizemi
Parmak şekliniz karakterinizi yansıtıyor!

Kişiliğiniz hakkında parmaklarınız ipu�ları veriyor. İnanması g�� gelse de parmak şekli kişiler hakkında fikir veriyor. Kendi parmak şeklinize en yakın modeli se�ip, parmağınızın karakterinize etkisini �ğrenin. Başlıyoruz!
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İşte avuç içi çizgilerin i
İşte insan avuç içi çizgilerin gizemi
A tipi parmağa sahipseniz...

Tam bir kapalı kutusunuz! Duygularınızı saklarsınız, asla dışarı yansıtmazsınız. İçeride oldukça duygusal olsanız da, dışarıdan gayet soğuk görünürsünüz. Güçlü ve sağlam bir duruş, sizin imajınızın temelini oluşturur.
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İşte avuç içi çizgilerin i
İşte insan avuç içi çizgilerin gizemi
Yalanlardan ve dalavereden nefret edersiniz. Doğrular ve dürüstlük sizin için tek yoldur.Komik olmayan şeylere bile, sırf karşınızdakini mutlu etmek için gülecek kadar naziksiniz.
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İşte avuç içi çizgilerin i
İşte insan avuç içi çizgilerin gizemi
Sizle tanışan lar genelde dışarıdan çok soğuk ve mesafeli göründüğünüzü, tanıyınca hiç de öyle olmadığınızı anladıklarını söylerler.
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İşte avuç içi çizgilerin i
İşte insan avuç içi çizgilerin gizemi
B tipi parmağa sahipseniz...

B tipi parmak şekline sahipseniz biraz kuralsız ve oyuncusunuz. Yeni larla tanıştığınızda çekingen bir yapıya sahipsiniz ve ilk yaklaşımı hep karşı taraftan bekliyorsunuz.
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İşte avuç içi çizgilerin i
İşte insan avuç içi çizgilerin gizemi
Tam bir hayalperestsiniz, hayal gücünüz çok çalışıyor. İncinmişken bile her şey yolundaymış gibi davranabiliyorsunuz. Aklınıza bir şey koyduğunuzda hedefe kitleniyorsunuz. Bir kez kadar aldınız mı, o işi yapıp bitirirsiniz.
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