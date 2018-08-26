İşte insanların en ilginç korkuları

Dünya genelinde insanların o kadar ilginç korkuları var ki duyunca bile çok şaşıracaksınız. İşte o fobiler... Gündelik yaşantı içerisinde korktuğumuz şeyler, zamanla saplantı haline gelerek fobi olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle her insanın en az 1 tane bile olsa muhakkak fobisi vardır. İşte 'yok artık, daha neler' dedirten cinsten en ilginç fobiler... 1-Kinofobi (köpek korkusu) 2-Ofidofobi (yılan korkusu) 3-Payrofobi (ateş korkusu) 4-Zoofobi (hayvan korkusu) 5- Akuafobi (su korkusu) 6- Astrofobi (şimşek korkusu)