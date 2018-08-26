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İşte insanların en ları

Dünya genelinde insanların o kadar ları var ki duyunca bile çok şaşıracaksınız. İşte o fobiler...

Giriş Tarihi: 26.08.2018 17:31 Güncelleme Tarihi: 26.08.2018 17:33
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İşte insanların en ları
İşte insanların en ilginç korkuları

Gündelik yaşantı içerisinde korktuğumuz şeyler, zamanla saplantı haline gelerek fobi olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle her insanın en az 1 tane bile olsa muhakkak fobisi vardır. İşte 'yok artık, daha neler' dedirten cinsten en fobiler...

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İşte insanların en ları
İşte insanların en ilginç korkuları
1-Kinofobi (köpek su)
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İşte insanların en ları
İşte insanların en ilginç korkuları
2-Ofidofobi (yılan su)
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İşte insanların en ları
İşte insanların en ilginç korkuları
3-Payrofobi (ateş su)
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İşte insanların en ları
İşte insanların en ilginç korkuları
4-Zoofobi (hayvan su)
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İşte insanların en ları
İşte insanların en ilginç korkuları
5- Akuafobi (su su)
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İşte insanların en ları
İşte insanların en ilginç korkuları
6- Astrofobi (şimşek su)
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