Giriş Tarihi: 08.08.2023 11:39
Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
11:42
İşte kendilerini baş üstünde taşıtanların masumlara layık gördüğü yer: Yüzen hapishaneye ilk nakil gerçekleşti...
İngiltere'nin düzensiz göçmenler için planladığı 'yüzen hapishane' Bibby Stockholm'e ilk nakil gerçekleşti. Göçmenler için ayrılan bölümlerin oldukça küçük olması dikkatleri çekerken göçmen destekçisi gruplar Bibby Stockholm'ün yeni sakinlerini alkışlar ve sloganlarla karşıladı. Öte yandan gemiye binmeyi reddedenlere 24 saat süre verildi.