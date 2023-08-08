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Haberler Galeri İşte kendilerini baş üstünde taşıtanların masumlara layık gördüğü yer: Yüzen hapishaneye ilk nakil gerçekleşti...
Giriş Tarihi: 08.08.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 11:42

İşte kendilerini baş üstünde taşıtanların masumlara layık gördüğü yer: Yüzen hapishaneye ilk nakil gerçekleşti...

İngiltere'nin düzensiz göçmenler için planladığı 'yüzen hapishane' Bibby Stockholm'e ilk nakil gerçekleşti. Göçmenler için ayrılan bölümlerin oldukça küçük olması dikkatleri çekerken göçmen destekçisi gruplar Bibby Stockholm'ün yeni sakinlerini alkışlar ve sloganlarla karşıladı. Öte yandan gemiye binmeyi reddedenlere 24 saat süre verildi.

AA
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İşte kendilerini baş üstünde taşıtanların masumlara layık gördüğü yer: Yüzen hapishaneye ilk nakil gerçekleşti...

İngiltere'deki düzensiz göçmenlerin konaklaması için hazırlanan Bibby Stockholm gemisine yerleştirilmesi planlanan göçmenlerin ilk grubu, Portland Limanı'na getirilmeye başlandı.

İşte kendilerini baş üstünde taşıtanların masumlara layık gördüğü yer: Yüzen hapishaneye ilk nakil gerçekleşti...

Ülkenin güneyindeki Dorset bölgesinde yer alan Portland'da demirli gemide konaklaması planlanan ilk kafilede yer alan düzensiz göçmenler, bu sabah itibariyle kaldıkları otellerden alındı.

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İşte kendilerini baş üstünde taşıtanların masumlara layık gördüğü yer: Yüzen hapishaneye ilk nakil gerçekleşti...

Portland Limanı'na 18 Temmuz'da yanaşan gemide konaklayacak düzensiz göçmenler otobüslerle limana getirilirken, otobüslerde birkaç göçmen olduğu görüldü.

İşte kendilerini baş üstünde taşıtanların masumlara layık gördüğü yer: Yüzen hapishaneye ilk nakil gerçekleşti...

Öte yandan bölgede yaşayan göçmen destekçisi gruplar, Bibby Stockholm'ün yeni sakinlerini alkışlar ve sloganlarla karşıladı.

İşte kendilerini baş üstünde taşıtanların masumlara layık gördüğü yer: Yüzen hapishaneye ilk nakil gerçekleşti...

Bibby Stockholm'e, ilk etapta 50, uzun vadede ise 500'e yakın 18-65 yaş arası erkek düzensiz göçmenin yerleştirilmesi planlanıyor. İlk gruptaki göçmenlerin bugün içinde parça parça getirilmesi bekleniyor.

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