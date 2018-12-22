Kuzey Kore lideri ile ilgili şok gerçek! Yemeğini yemeden önce
Kuzey Kore lideri ile ilgili şok gerçek! Yemeğini yemeden önce
Kuzey Kore, birbirinden ilginç uygulama ve yasaklarıyla dünyada insanların en çok merak ettiği ülkeler arasında yer alıyor. Kapalı bir toplum olan Kuzey Kore'de internet kullanımı yasak ve insanların yurt dışına çıkma gibi bir şansları da bulunmuyor. Kuzey Kore liderinin yasakları kadar yemek yemeden önce aldığı tedbirler de tüm dünyada çokca konuşulmuştu. İşte Kuzey Kore ile ilgili şok gerçekler:
Giriş Tarihi: 22.12.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 12:23