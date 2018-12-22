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lideri ile ilgili şok gerçek! Yemeğini yemeden önce

, birbirinden ilginç uygulama ve yasaklarıyla dünyada insanların en çok merak ettiği ülkeler arasında yer alıyor. Kapalı bir toplum olan Kuzey Kore'de internet kullanımı yasak ve insanların yurt dışına çıkma gibi bir şansları da bulunmuyor. Kuzey Kore liderinin yasakları kadar yemek yemeden önce aldığı tedbirler de tüm dünyada çokca konuşulmuştu. İşte Kuzey Kore ile ilgili şok gerçekler:

Giriş Tarihi: 22.12.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 12:23
Kuzey Kore lideri ile ilgili şok gerçek! Yemeğini yemeden önce

ile ilgili şok gerçekler...

Kuzey Kore lideri ile ilgili şok gerçek! Yemeğini yemeden önce

'nin lideri Kim Jong Un dünyanın gündeminden düşmüyor.

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Kuzey Kore lideri ile ilgili şok gerçek! Yemeğini yemeden önce

Eğer nükleer silahları olmasaydı muhtemelen tüm dünya 'yi, sadece dünyanın en kapalı toplumu olarak bilecekti.

Kuzey Kore lideri ile ilgili şok gerçek! Yemeğini yemeden önce

Diktatörleri hakkında eğlenceli haberler yapılacaktı.

Kuzey Kore lideri ile ilgili şok gerçek! Yemeğini yemeden önce

Gizemli bir karakter olacaktı liderleri de...

Kuzey Kore lideri ile ilgili şok gerçek! Yemeğini yemeden önce

'nin kurucu lideri Kim Song Il'in ardından ülkenin lideri oğlu Kim Jong Il oldu.

Kuzey Kore lideri ile ilgili şok gerçek! Yemeğini yemeden önce

Aralık 2011'de Kim Jong II'nin ani ölümünden sonra sıra mevcut lider Kim Jong Un'a geldi.

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