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İşte maaşı dudak uçuklatan meslek: Herkesin rüyası...

Giriş Tarihi: 08.01.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 10:25
İşte maaşı dudak uçuklatan meslek: Herkesin rüyası...

Bir astronot ne kadar alıyor? Her şeyden önemlisi astronot olmak kolay mı? Yaş veya boyun önemi var mı?

İşte maaşı dudak uçuklatan meslek: Herkesin rüyası...

Astronot olmak için kendinizi eğittiyseniz umudunuzu kaybetmeyin çünkü NASA, geçmişte bir veterinerden bile usta bir astronot yetiştirmişti.

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İşte maaşı dudak uçuklatan meslek: Herkesin rüyası...

Adaylar en kısa 160 cm en uzun ise 190 cm olmak zorunda. Ayrıca oturur pozisyonda kan basıncının 140/90'ı geçmemesi gerekiyor.

İşte maaşı dudak uçuklatan meslek: Herkesin rüyası...

Adaylar astronot olabilmek için çok zorlu bir dayanıklılık testinden geçiyorlar ve aynı zamanda NASA yetkilileri ile yaptıkları görüşme sırasında yetkilileri etkilemek zorundalar.

İşte maaşı dudak uçuklatan meslek: Herkesin rüyası...

Eğer seçilirseniz 2 yıllık bir eğitim ve değerlendirme programına başlıyorsunuz. Bu sırada eğer gerçek bir uzay görevi için seçildiyseniz göreve hazırlık için çeşitli beceriler öğreniyorsunuz.

İşte maaşı dudak uçuklatan meslek: Herkesin rüyası...

Bir uçuş elbisesi ve tenis ayakkabıları giyerek 25 metrelik bir havuzda 10 dakika boyunca yüzmek.

İşte maaşı dudak uçuklatan meslek: Herkesin rüyası...

Peki başka ne gerekiyor bir astronot olmak için? Örneğin SCUBA sertifikası almakla işe başlayın!

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