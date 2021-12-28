Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İşte Omicron'un ilk belirtisi! Fark etmek neredeyse imkansız
Giriş Tarihi: 28.12.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 09:31

İşte Omicron'un ilk belirtisi! Fark etmek neredeyse imkansız

Koronavirüsün Omicron varyantı Avrupa'da endişe yaratmaya devam ederken, tespit edilemez belirtiler arasında daha net bir semptom olduğu ortaya çıktı. Buna göre, virüse yakalanan kişilerde ilk olarak boğazda cızırtılı ve hırıltılı bir ses oluyor. Ancak uzmanlar bu sesi duymanın çok zor olduğunu bu nedenle kişinin çok dikkatli bir şekilde kendisini dinlemesi gerektiğini söyledi.

İşte Omicron’un ilk belirtisi! Fark etmek neredeyse imkansız

Koronavirüsün Omicron varyantı dünyada endişe yaratmaya devam ediyor. Varyantla ilgili yapılan pek çok araştırma, virüse yakalanan kişilerin hastalığı hafif semptomlarla atlattığını gözler önüne serdi.

İşte Omicron’un ilk belirtisi! Fark etmek neredeyse imkansız

Yapılan araştırmalar, tespit edilmesi oldukça zor olan varyantın ilk belirtisini ortaya koydu. Buna göre, Omicron boğazda hasara neden oluyor. Bir süre sonra kişinin sesi boğuk ve cızırtılı bir hal alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte Omicron’un ilk belirtisi! Fark etmek neredeyse imkansız

Ancak uzmanlar, bu durumu tespit etmenin oldukça zor olduğunu da sözlerine ekledi. Bu cızırtıyı fark etmek için kişinin kendisini oldukça iyi dinlemesi gerekiyor.

İşte Omicron’un ilk belirtisi! Fark etmek neredeyse imkansız

Avrupa genelinde tespiti oldukça zor olan Omicron varyantıyla ilgili uyarılar devam ediyor.

İşte Omicron’un ilk belirtisi! Fark etmek neredeyse imkansız

Bu belirtisi dışında Omicron'un tıkanıklık, hapşırma ve gece terlemeleri gibi belirtileri var.

SON DAKİKA