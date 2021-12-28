Giriş Tarihi: 28.12.2021 09:31Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 09:31
İşte Omicron'un ilk belirtisi! Fark etmek neredeyse imkansız
Koronavirüsün Omicron varyantı Avrupa'da endişe yaratmaya devam ederken, tespit edilemez belirtiler arasında daha net bir semptom olduğu ortaya çıktı. Buna göre, virüse yakalanan kişilerde ilk olarak boğazda cızırtılı ve hırıltılı bir ses oluyor. Ancak uzmanlar bu sesi duymanın çok zor olduğunu bu nedenle kişinin çok dikkatli bir şekilde kendisini dinlemesi gerektiğini söyledi.