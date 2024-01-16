İşte Siyonist zulmün bilançosu! Saldırılarda 30 bin 843 kişi şehit oldu

400 BİN KİŞİ BULAŞICI HASTALIĞA YAKALANDI

İsrail, Gazze'deki zulmü dünya kamuoyuna duyuran gazetecileri de katletti. Saldırılar neticesinde 117 gazeteci yaşamını yitirdi. Yüzde yetmişi kadın ve çocuk olmak üzere 7 bin kişinin akıbeti ise bilinmiyor. 60 bin 317 insan ise yaralandı. 10 bin kanser hastası, ablukalar nedeniyle gerekli tedaviyi göremediği için ölümle burun buruna yaşıyor.