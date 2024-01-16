Giriş Tarihi: 16.01.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
07:19
İşte Siyonist zulmün bilançosu! Saldırılarda 30 bin 843 kişi şehit oldu
Siyonist İsrail rejiminin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü sistematik soykırımın ortaya çıkardığı tahribat kan dondurdu. İsrail saldırıları neticesinde, 10 bin 400'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 30 bin 843 kişi şehit oldu. Yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere 7 bin kişininse akıbeti bilinmiyor. Abluka nedeniyle yeterli sağlık hizmeti alamayan 10 bin kanser hastası ölüm riskiyle karşı karşıya kaldı, 400 bin kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı. 2 milyon insan kendi topraklarında mülteci konumuna düştü. 145 cami, 295 üniversite ve okul işgal rejimi tarafından yıkıldı. 65 bin ton patlayıcı Gazzeli masumların üzerine atıldı.