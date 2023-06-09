İşte yeni dönemin dış politika şifreleri! Türkiye’nin masasında 5 önemli dosya var

SURİYE: Önümüzdeki dönemde iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi bekleniyor. Daha sonra da iki ülkenin cumhurbaşkanlarının görüşmesi için hazırlık yapılıyor. Türkiye, Suriye'den göç edenlerin mallarına devletin el koyduğu düzenlemeyi kaldırmasını, buna paralel olarak geri dönenlere mallarının iadesini ve can güvenliğinin sağlanmasını istiyor. Sığınmacıların bu şekilde gönderilmesi için Türkiye'nin Suriye'den yazılı belge talebi bulunuyor.