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Haberler Galeri İşte yeni dönemin dış politika şifreleri! Türkiye'nin masasında 5 önemli dosya var
Giriş Tarihi: 09.06.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 08:29

İşte yeni dönemin dış politika şifreleri! Türkiye'nin masasında 5 önemli dosya var

Türkiye Yüzyılı'nın inşasında en çok merak edilenler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önderliğinde dış politikada neler olacak. Fidan'ın masasında öncelikli 5 dosyanın olduğu biliniyor.

ZÜBEYDE YALÇIN
İşte yeni dönemin dış politika şifreleri! Türkiye’nin masasında 5 önemli dosya var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kurduğu kabine ile birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşası da başladı. Dış politikaya ilişkin öncelikler ve ilkeler de bu çerçevede belirlendi.

İşte yeni dönemin dış politika şifreleri! Türkiye’nin masasında 5 önemli dosya var

Öncelik Suriye, Irak, Ermenistan, Libya ve Yunanistan politikalarında olacak. Bunların kökten çözümüne odaklanılacak.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın öncelikli dosyaları ve atacağı adımlar şöyle:

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İşte yeni dönemin dış politika şifreleri! Türkiye’nin masasında 5 önemli dosya var

SURİYE: Önümüzdeki dönemde iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi bekleniyor. Daha sonra da iki ülkenin cumhurbaşkanlarının görüşmesi için hazırlık yapılıyor. Türkiye, Suriye'den göç edenlerin mallarına devletin el koyduğu düzenlemeyi kaldırmasını, buna paralel olarak geri dönenlere mallarının iadesini ve can güvenliğinin sağlanmasını istiyor. Sığınmacıların bu şekilde gönderilmesi için Türkiye'nin Suriye'den yazılı belge talebi bulunuyor.

İşte yeni dönemin dış politika şifreleri! Türkiye’nin masasında 5 önemli dosya var

IRAK: Irak Kürt yönetimi ve merkezi yönetim arasındaki sıkıntılar bulunuyor. Türkiye bunları çözmek için devreye girecek.

İşte yeni dönemin dış politika şifreleri! Türkiye’nin masasında 5 önemli dosya var

ERMENİSTAN: Ermenistan başbakanın yemin töreni için Türkiye'ye gelmesi ile birlikte bu taraftaki ilişkilerin de yeni bir boyut kazanması bekleniyor. Türkiye'nin bazı yaptırımları kademeli kaldırması gibi formüller üzerinde duruluyor.

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