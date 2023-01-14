İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK’ya söz verip Başbakan’a yüklendiler! ’Sızlanmayı bırak’

SÖZ VERDİLER

İsveç'in en çok okunan gazetelerinden biri olan Aftonbladet, rezil eylemi gerçekleştiren terörist ile görüştü. Film yapımcısı olduğu ileri sürülen Andreas kod adlı teröristin, samimi bir sese sahip olduğu ifade edilen haberde, eylemi nasıl gerçekleştirdiği detaylıca anlatıldı.