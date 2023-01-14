Giriş Tarihi: 14.01.2023 12:11
Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
13:02
İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK'ya söz verip Başbakan'a yüklendiler! 'Sızlanmayı bırak'
İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleşen rezil eylem Türkiye'den büyük tepki aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son olarak "Sadece saldırıyı kınayarak sorumluluktan kaçamazlar" ifadelerini kullanmış. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise olayı 'sabotaj' olarak nitelemişti. Ancak, İsveç basını skadala ortak oldu. İsveç basını, Kristersson'a 'sızlanmayı bırak' sözleri ile çıkışırken rezil eylemi gerçekleştiren teröriste söz verdi. Terörist, eylemi nasıl gerçekleştirdiği etraflıca anlattı.