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Giriş Tarihi: 14.01.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 13:02

İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK'ya söz verip Başbakan'a yüklendiler! 'Sızlanmayı bırak'

İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleşen rezil eylem Türkiye'den büyük tepki aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son olarak "Sadece saldırıyı kınayarak sorumluluktan kaçamazlar" ifadelerini kullanmış. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise olayı 'sabotaj' olarak nitelemişti. Ancak, İsveç basını skadala ortak oldu. İsveç basını, Kristersson'a 'sızlanmayı bırak' sözleri ile çıkışırken rezil eylemi gerçekleştiren teröriste söz verdi. Terörist, eylemi nasıl gerçekleştirdiği etraflıca anlattı.

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İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK’ya söz verip Başbakan’a yüklendiler! ’Sızlanmayı bırak’

İsveç'in başkenti Stockholm'da skandal bir eylem gerçekleştirildi. PKK sempatizanları, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı. İsveç basını Rezil eylemi gerçekleştiren ve bu görüntülerini sosyal medyada yayınlayan PKK destekçilerine söz verdi. İsveç Başbakanına ise 'Sızlanmayı bırak' ifadeleri ile tepki gösterdi.

İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK’ya söz verip Başbakan’a yüklendiler! ’Sızlanmayı bırak’

SÖZ VERDİLER

İsveç'in en çok okunan gazetelerinden biri olan Aftonbladet, rezil eylemi gerçekleştiren terörist ile görüştü. Film yapımcısı olduğu ileri sürülen Andreas kod adlı teröristin, samimi bir sese sahip olduğu ifade edilen haberde, eylemi nasıl gerçekleştirdiği detaylıca anlatıldı.

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İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK’ya söz verip Başbakan’a yüklendiler! ’Sızlanmayı bırak’

Sıradan bir İsveç vatandaşı gibi lanse edilen terörist Andreas, Facebook'ta bir reklam gördükten sonra mankeni Norsborg'da bulduğunu, Erdoğan maskesini de internetten sipariş verdiğini belirtti.

İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK’ya söz verip Başbakan’a yüklendiler! ’Sızlanmayı bırak’

Andreas'ın İsveç'teki tüm medya kuruluşları ile irtibata halinde olduğunu belirttiği haberde, tepki yaratılmak istendiği ve bunun da başarıldığı vurgulandı.

İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK’ya söz verip Başbakan’a yüklendiler! ’Sızlanmayı bırak’

"DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLARDI"

Üstelik bunun ilk eylem olmadığı daha önce de belediye binasına PKK bayrağı yansıtıldığı hatırlatıldı.

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