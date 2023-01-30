Giriş Tarihi: 30.01.2023 13:48
Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
13:48
İsveç bu işe ne diyecek? İsveçli yetkili kirli iş birliğini deşifre etti! PKK/YPG'nin finans kaynağı...
İsveç'in skandallarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. bir yanda Rasmus Paludan krizi sürerken diğer yandan ülkedeki PKK/YPG'nin kirli ağına ilişkin yeni bilgiler geliyor. İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, yaptığı son açıklamalsında "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var." dedi.