İsveç bu işe ne diyecek? İsveçli yetkili kirli iş birliğini deşifre etti! PKK/YPG’nin finans kaynağı...

Stenström, "Şu anda faydalı ve güven içeren bir görüşme olmayacağı için bir araya gelip görüşmeler yapmak anlamsız olur ve bir ihtimal süreci daha da zora sokar. Fakat, yüz yüze toplantıların devam etmesi için Türkiye tarafı ile gelecek hafta erken bir tarihte temasa geçmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.