Giriş Tarihi: 26.05.2022 00:01
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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İsveç devlet televizyonunda büyük skandal! Terör örgütü elebaşı İsveç'e güvendiklerini açıkladı
Rusya Ukrayna savaşı sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu yapmasının yankıları sürüyor. . İki ülkeye terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan "NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz." demişti. Türkiye'nin bu konudaki net tavrı gündemde yerini korurken İsveç devlet televizyonundan skandal bir hamle geldi.