Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsveç devlet televizyonunda büyük skandal! Terör örgütü elebaşı İsveç'e güvendiklerini açıkladı
Giriş Tarihi: 26.05.2022 00:01 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 00:02

İsveç devlet televizyonunda büyük skandal! Terör örgütü elebaşı İsveç'e güvendiklerini açıkladı

Rusya Ukrayna savaşı sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu yapmasının yankıları sürüyor. . İki ülkeye terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan "NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz." demişti. Türkiye'nin bu konudaki net tavrı gündemde yerini korurken İsveç devlet televizyonundan skandal bir hamle geldi.

İsveç devlet televizyonunda büyük skandal! Terör örgütü elebaşı İsveç’e güvendiklerini açıkladı

İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın ele başlarından Salih Müslim ile Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde röportaj yaptı.

İsveç devlet televizyonunda büyük skandal! Terör örgütü elebaşı İsveç’e güvendiklerini açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna 'Hayır' diyeceğini açıklamıştı. Terör örgütlerine verdiği destekleri endişesi sık sık dile getirilen İsveç'ten skandal bir hamle geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İsveç devlet televizyonunda büyük skandal! Terör örgütü elebaşı İsveç’e güvendiklerini açıkladı

SVT'nin, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin çekincelerini dile getirdiği bir dönemde Müslim ile yaptığı röportajda, terör örgütü elebaşı İsveç'e güvendikleri yönünde açıklamalar yaptı.

İsveç devlet televizyonunda büyük skandal! Terör örgütü elebaşı İsveç’e güvendiklerini açıkladı

İSVEÇ'E GÜVENİYORUZ

İsveç devlet televizyonunun haberinde, Müslim'in, Kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliği için YPG'yi asla bir terör örgütü olarak kabul etmeyeceğini, Türkiye'nin NATO üyeliği konusundaki taleplerine olumlu karşılık vermeyeceği iddiasına yer verildi.

İsveç devlet televizyonunda büyük skandal! Terör örgütü elebaşı İsveç’e güvendiklerini açıkladı

O SORUYA YANIT VERMEDİ

Salih Müslim'in, muhabirin YPG'nin PKK'ya bağlı olup olmadığı yönündeki sorusuna yanıt vermek istemediği de görüldü.

SON DAKİKA