İsveç ikiyüzlülüğü ülke basınında: Türkiye’nin taleplerini nasıl reddettikleri ifşa oldu!

Son dakika haberleri… Rusya Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana NATO üyesi olmak için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'in üyeliği reddedildi. Geçtiğimiz günlerde Finlandiya'nın resmen NATO üyesi olmasının ardından İsveç'te hükümete yönelik eleştiriler arttı. Başbakan Ulf Kristersson'u eleştiri yağmuruna tutan İsveç basınında Türkiye'nin iade taleplerinin nasıl reddedildiğine ilişkin gerçekler yazıldı. İsveç hükümetinin, verdiği iade sözünden nasıl döndüğü İsveç basınında gündeme oturdu.