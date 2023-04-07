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Haberler Galeri İsveç ikiyüzlülüğü ülke basınında: Türkiye’nin taleplerini nasıl reddettikleri ifşa oldu!
Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:52

İsveç ikiyüzlülüğü ülke basınında: Türkiye’nin taleplerini nasıl reddettikleri ifşa oldu!

Son dakika haberleri… Rusya Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana NATO üyesi olmak için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'in üyeliği reddedildi. Geçtiğimiz günlerde Finlandiya'nın resmen NATO üyesi olmasının ardından İsveç'te hükümete yönelik eleştiriler arttı. Başbakan Ulf Kristersson'u eleştiri yağmuruna tutan İsveç basınında Türkiye'nin iade taleplerinin nasıl reddedildiğine ilişkin gerçekler yazıldı. İsveç hükümetinin, verdiği iade sözünden nasıl döndüğü İsveç basınında gündeme oturdu.

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İsveç ikiyüzlülüğü ülke basınında: Türkiye’nin taleplerini nasıl reddettikleri ifşa oldu!

Son dakika haberleriİsveç'in NATO hayalleri, bir kez daha suya düştü. Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla güvenlik endişesi yaşamaya başlayan Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için görüşmelere başlamıştı. İttifak'a katılmak için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan iki ülkeden Finlandiya, Türkiye ile anlaşmaya varmasının ardından NATO'ya resmen üye oldu.

İsveç ikiyüzlülüğü ülke basınında: Türkiye’nin taleplerini nasıl reddettikleri ifşa oldu!

İSVEÇ KAPI DIŞI KALDI

Brüksel'deki NATO karargahında yapılan törende Finlandiya NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katılan Finlandiya'nın kabulüne rağmen, terör örgütlerine adeta ev sahipliği yapan İsveç bir kez daha kapının dışında kaldı.

Finlandiya'nın üyeliği, terör örgütlerine yönelik desteğine son vermekte başarısız olan bu nedenle de Türkiye'den ret alan İsveç'te tartışmaları da beraberinde getirdi.

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İsveç ikiyüzlülüğü ülke basınında: Türkiye’nin taleplerini nasıl reddettikleri ifşa oldu!

YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

Terör örgütü bağlantılarının yanı sıra İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'a müdahale edilmemesi de NATO üyeliği için Türkiye'den ret gelmesine neden oldu.

Ülkede güvenlik endişeleri bir kez daha artarken eleştiri okları, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a yöneldi.

İsveç ikiyüzlülüğü ülke basınında: Türkiye’nin taleplerini nasıl reddettikleri ifşa oldu!

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASINA İADEYE ONAY

Geçtiğimiz günlerde Kristersson'un anlaşma sağlamada başarısız olduğunu vurgulayan İsveç basınında bu kez Türkiye ile yaşana iade krizinin perde arkası ifşa oldu. Başarısızlık ile suçlanan Kristersson hükümetinin Türkiye'ye iade konusunda yalan söylediği ortaya çıktı.

İsveç ikiyüzlülüğü ülke basınında: Türkiye’nin taleplerini nasıl reddettikleri ifşa oldu!

Ülke basınında yer alan haberlere göre İsveç hükümeti, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Ankara tarafından dolandırıcılık suçlamalarıyla aranan bir Türk vatandaşını iade edeceğini duyurdu. İsveç Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk mahkemesi tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırılan 30 yaşındaki bir Türk vatandaşı iadesinin kabul edildiği söylendi. İsveç Adalet Bakanlığı, iadenin ancak söz konusu kişinin Türkiye'ye döndüğünde yeniden yargılanması şartıyla kabul edildiğinin altını çizdi.

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