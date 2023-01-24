Giriş Tarihi: 24.01.2023 15:53
Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
15:54
İsveç polisi Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'a boyun eğdi! Çifte standardın böylesi: Arkadaşı için bunu yaptırmış
İsveç'te Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verilmesi yetmezmiş gibi bir de polis koruması sağlamıştı. Bu olayın göründüğünden daha büyük bir skandala sahne olduğu ortaya çıktı. Paludan'ın iğrenç eylemini gerçekleştirdiği sırada canlı yayın yapacak olan arkadaşının ülkede suç sayılan eylemi Paludan'ın isteği üzerine görmezden geldiği iddia edildi.