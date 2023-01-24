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Haberler Galeri İsveç polisi Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'a boyun eğdi! Çifte standardın böylesi: Arkadaşı için bunu yaptırmış
Giriş Tarihi: 24.01.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 15:54

İsveç polisi Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'a boyun eğdi! Çifte standardın böylesi: Arkadaşı için bunu yaptırmış

İsveç'te Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verilmesi yetmezmiş gibi bir de polis koruması sağlamıştı. Bu olayın göründüğünden daha büyük bir skandala sahne olduğu ortaya çıktı. Paludan'ın iğrenç eylemini gerçekleştirdiği sırada canlı yayın yapacak olan arkadaşının ülkede suç sayılan eylemi Paludan'ın isteği üzerine görmezden geldiği iddia edildi.

AA
İsveç polisi Kur’an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan’a boyun eğdi! Çifte standardın böylesi: Arkadaşı için bunu yaptırmış

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasından önce, İsveç polisine gözaltına alınan arkadaşını serbest bıraktırdığı ortaya çıktı.

İsveç polisi Kur’an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan’a boyun eğdi! Çifte standardın böylesi: Arkadaşı için bunu yaptırmış

Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakındaki provokasyonunu izleyen fotomuhabiri Orhan Karan, daha önce de Paludan'ın benzer eylemlerinden tanıdığı ve aşırı sağcı liderin arkadaşı olduğunu bildiği kişinin, 21 Ocak'taki eylem sırasında kendisine aniden saldırgan tavırla yaklaştığını ve sözlü tacizde bulunmadan önce saldırmakla tehdit ettiğini söyledi.

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İsveç polisi Kur’an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan’a boyun eğdi! Çifte standardın böylesi: Arkadaşı için bunu yaptırmış

Karan, "Sözlü tacizini fiziksel saldırıya çevirdi. Olay yerine gelen polisler, olaya şahit olduğundan onu hemen gözaltına aldı. Daha sonra bana, (saldırganın) bölgeden uzaklaştırıldığını söylediler." dedi.

İsveç polisi Kur’an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan’a boyun eğdi! Çifte standardın böylesi: Arkadaşı için bunu yaptırmış

Orhan Karan, olaydan kısa süre sonra Paludan'ın bölgeye geldiğini, ancak polise gözaltındaki arkadaşını serbest bırakmadıkları sürece aracından çıkmayacağını söylediğini belirtti.

İsveç polisi Kur’an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan’a boyun eğdi! Çifte standardın böylesi: Arkadaşı için bunu yaptırmış

Polisin, Paludan'ın talebine boyun eğdiğini ve bu kişiyi provokasyonun gerçekleştiği yere geri getirdiğini kaydeden Karan, "yani bir suça ve şiddet eylemine karışmış kişiyi serbest bıraktıklarını" ifade etti.

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