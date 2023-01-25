"İsveç'in korku senaryosu gerçeğe dönüşebilir" İsveç Başbakanı'ndan itiraf!

İsveç'in NATO üyelik süreci Rasmus Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasıyla çıkmaza girdi. Türkiye dün üçlü mekanizma toplantısını süresiz erteledi. Bu gelişmenin ardından konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 'Hiçbir ulusal güvenlik konusunun İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasından daha önemli olmadığını' ifade etti.