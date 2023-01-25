Giriş Tarihi: 25.01.2023 11:05
Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
11:15
"İsveç'in korku senaryosu gerçeğe dönüşebilir" İsveç Başbakanı'ndan itiraf!
Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO üyeliği başvurusunda bulunan İsveç'te skandal üstüne skandal yaşandı. PKK'nın Başkan Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı baş aşağı asmasının ardından İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması bardağı taşıran son damla oldu. Türkiye üçlü mekanizma toplantısını süresiz erteledi. "İsveç'teki herkesi ciddiyeti anlamaya davet etmek istiyorum." diyen İsveç Başbakanı bu durumu "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığımız en kötü şey." olarak niteledi. İsveç basınıysa "İsveç'in korku senaryosu gerçeğe dönüşebilir" ifadelerini kullandı.