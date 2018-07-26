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'te orman yangınına bombalı müdahale

Giriş Tarihi: 26.07.2018 16:46 Güncelleme Tarihi: 26.07.2018 17:16
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'te orman yangınına bombalı müdahale
İsveç'te orman yangınına bombalı müdahale

, 2 haftadır devam eden orman yangınını söndürmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

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'te orman yangınına bombalı müdahale
İsveç'te orman yangınına bombalı müdahale

Aftonbaldet gazetesinin haberine göre, Hava Kuvvetlerine ait JAS-39 Gripen tipi savaş uçakları, Arvdalen kasabası yakınlarında itfaiye araçlarının ulaşamadığı bölgedeki yangına 12 lazer güdümlü GBU- 49 tipi bomba atarak müdahalede bulundu.

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'te orman yangınına bombalı müdahale
İsveç'te orman yangınına bombalı müdahale

Savunma Bakanlığı sözcülerinden Anders Persson, gazeteye yaptığı açıklamada uçakların 3 bin metre yükseklikten attığı bombaların basınç etkisi yaratarak ve alanda bulunan oksijeni yok ederek belirli bir alanda yangını söndürdüğünü belirtti.

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'te orman yangınına bombalı müdahale
İsveç'te orman yangınına bombalı müdahale

Persson, "İlk deneme başarılı oldu. Bundan sonraki orman yangınlarında bu yeni yöntem kullanılabilir.'' dedi.

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'te orman yangınına bombalı müdahale
İsveç'te orman yangınına bombalı müdahale

Bu arada Sivil Savunma Dairesi, yangınlarda bir haftada 25 bin hektarlık ormanın yok olduğunu açıkladı.

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'te orman yangınına bombalı müdahale
İsveç'te orman yangınına bombalı müdahale

Yangının yaklaşık 900 milyon kron (yaklaşık 450 milyon lira) hasara yol açtığı sanılıyor.

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'te orman yangınına bombalı müdahale
İsveç'te orman yangınına bombalı müdahale

MANGAL YAPANLARA İKİ YILA KADAR HAPİS CEZASI

Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, ülkede 83 yerde çıkan ve 20 noktada devam eden yangınları söndürmek için Avrupa ülkelerinden yardım istendi.

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