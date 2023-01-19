İsveç’te terör örgütü YPG/PKK kriz çıkardı! İsveçli vekilden skandal sözler: ’Türkiye sınırı aştı’

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den veto gelmiş, iki İskandinav ülkesinin teröre destek vermeyeceklerini taahhüt etmesinin ardından ise Türkiye NATO yoluna yeşil ışık yakmıştı.