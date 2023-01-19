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Giriş Tarihi: 19.01.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 12:28

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK kriz çıkardı! İsveçli vekilden skandal sözler: 'Türkiye sınırı aştı'

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna Türkiye'nin 'terörle mücadele' vetosu damga vurmuştu. İki ülke, Türkiye ile Madrid'de üçlü muhtıra imzalamış ve Türkiye'nin tüm taleplerini yerine getireceğini taahhüt etmişlerdi. Verilen sözlere rağmen PKK'nın adeta kol gezdiği İsveç'te rezil bir eylem gerçekleşmiş, ardından da en büyük bankalarından birinde PKK/YPG'nin aktif hesabı olduğu öğrenilmişti. Türkiye ile İsveç arasında kriz yaşanmasına neden olan olayın ardından bu kez de İsveçli vekilden haddi aşan sözler geldi.

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İsveç’te terör örgütü YPG/PKK kriz çıkardı! İsveçli vekilden skandal sözler: ’Türkiye sınırı aştı’

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den veto gelmiş, iki İskandinav ülkesinin teröre destek vermeyeceklerini taahhüt etmesinin ardından ise Türkiye NATO yoluna yeşil ışık yakmıştı.

İsveç’te terör örgütü YPG/PKK kriz çıkardı! İsveçli vekilden skandal sözler: ’Türkiye sınırı aştı’

Ancak üyelik süreci devam ederken İsveç ve Finlandiya'dan skandal açıklamalar ve eylemler gelmeye devam ediyor.

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İsveç’te terör örgütü YPG/PKK kriz çıkardı! İsveçli vekilden skandal sözler: ’Türkiye sınırı aştı’

İsveç'te geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'a yönelik skandal bir saldırı gerçekleşmiş, olaya Türkiye'den çok sert tepkiler gelmişti.

İsveç’te terör örgütü YPG/PKK kriz çıkardı! İsveçli vekilden skandal sözler: ’Türkiye sınırı aştı’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "PKK/YPG, İsveç'in NATO üyeliği yoluna mayınları döşüyor. Sözde kararlılık göstermek olmaz, eylemde görmemiz lazım. Yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor." ifadeleri ile yaşananlara tepki göstermişti.

İsveç’te terör örgütü YPG/PKK kriz çıkardı! İsveçli vekilden skandal sözler: ’Türkiye sınırı aştı’

İsveç'te yaşanan skandallar silsilesine bir yenisi daha eklendi. İsveçli Demokrat Jimmie Åkesson Türkiye'ye yönelik haddi aşan sözler sarf etti.


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