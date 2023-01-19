Giriş Tarihi: 19.01.2023 11:48
Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
12:28
İsveç'te terör örgütü YPG/PKK kriz çıkardı! İsveçli vekilden skandal sözler: 'Türkiye sınırı aştı'
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna Türkiye'nin 'terörle mücadele' vetosu damga vurmuştu. İki ülke, Türkiye ile Madrid'de üçlü muhtıra imzalamış ve Türkiye'nin tüm taleplerini yerine getireceğini taahhüt etmişlerdi. Verilen sözlere rağmen PKK'nın adeta kol gezdiği İsveç'te rezil bir eylem gerçekleşmiş, ardından da en büyük bankalarından birinde PKK/YPG'nin aktif hesabı olduğu öğrenilmişti. Türkiye ile İsveç arasında kriz yaşanmasına neden olan olayın ardından bu kez de İsveçli vekilden haddi aşan sözler geldi.