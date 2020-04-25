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İtalya'da bir ilk! Coronavirüse yakalanan İtalyan manken Bianca Dobroiu'nun test sonuçları herkesi şaşırttı
Son dakika haberi... Coronavirüs ile mücadelede en ağır bedel ödeyen ülkeler arasında ön sıralarda yer alan İtalya'da durum nispeten normale dönmeye başladı. Ülkeden birçok ilginç vaka haberi ve tespiti gelirken, bir de ilk gerçekleşti. Coronavirüse yakalanan çok sayıda ünlüden biri olan İtalyan manken Bianca Dobroiu'nun coronavirüs testi 55 gün negatife dönmedi. Dobroiu tedavisini tamamlayarak evde karantina altına alınırken yapılan 6 test de pozitif çıkınca doktorlar şaşkına döndü. Dobroiu'nun aynı evdeki annesinin testleri ise negatif çıktı. Coronavirüs testleri genelde 4 haftada negatif olarak sonuçlanıyor.
Giriş Tarihi: 25.04.2020
11:42
Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
11:42
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