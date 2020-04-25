İtalya'da bir ilk! Coronavirüse yakalanan İtalyan manken Bianca Dobroiu'nun test sonuçları herkesi şaşırttı

"DİKKATLE İZLİYORUZ"

"Hastanın durumu iyi ama sonuçlar pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu vakayı dikkatle izliyoruz. İtalya'da bu kadar uzun süre sonuçların pozitif çıktığı vaka olmamıştı. Genel olarak 4 haftadan sonra negatif çıkıyordu" dedi.