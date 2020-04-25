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İtalya'da bir ilk! Coronavirüse yakalanan İtalyan manken 'nun test sonuçları herkesi şaşırttı

haberi... ile mücadelede en ağır bedel ödeyen ülkeler arasında ön sıralarda yer alan İtalya'da durum nispeten normale dönmeye başladı. Ülkeden birçok ilginç vaka haberi ve tespiti gelirken, bir de ilk gerçekleşti. Coronavirüse yakalanan çok sayıda ünlüden biri olan İtalyan manken 'nun coronavirüs testi 55 gün negatife dönmedi. Dobroiu tedavisini tamamlayarak evde karantina altına alınırken yapılan 6 test de pozitif çıkınca doktorlar şaşkına döndü. Dobroiu'nun aynı evdeki annesinin testleri ise negatif çıktı. Coronavirüs testleri genelde 4 haftada negatif olarak sonuçlanıyor.

Giriş Tarihi: 25.04.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 11:42
İtalya'da bir ilk! Coronavirüse yakalanan İtalyan manken Bianca Dobroiu'nun test sonuçları herkesi şaşırttı

Dünyada koronavirüse bağlı can kayıplarının en fazla yaşandığı ülkelerden olan İtalya'da geçen Şubat ayının sonunda virüs teşhisi koyulan model 'nun 55 gün sonra yapılan testleri yine pozitif çıktı.

İtalya'da bir ilk! Coronavirüse yakalanan İtalyan manken Bianca Dobroiu'nun test sonuçları herkesi şaşırttı

İtalya'nın Bologna şehrinde yaşayan model Bianca Dobroiu, 28 Şubat'ta 40 derece ateşle Sant'Orsola Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan testler sonucu 23 yaşındaki Dobroiu'ya koronavirüs teşhisi koyuldu.

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İtalya'da bir ilk! Coronavirüse yakalanan İtalyan manken Bianca Dobroiu'nun test sonuçları herkesi şaşırttı

6 gün boyunca hastanede tedavi gören Dobroiu, semptomlar ortadan kaybolup durumu stabil hale gelince evinde karantinaya gönderildi.

İtalya'da bir ilk! Coronavirüse yakalanan İtalyan manken Bianca Dobroiu'nun test sonuçları herkesi şaşırttı

O tarihten bu yana 6 kez korona testi uygulanan genç modelin sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor. Hastanenin enfeksiyon uzmanı Dr. Luciano Attard, 55 gündür koronavirüsle mücadele eden Dobroiu'nun durumunu değerlendirdi:

İtalya'da bir ilk! Coronavirüse yakalanan İtalyan manken Bianca Dobroiu'nun test sonuçları herkesi şaşırttı

"DİKKATLE İZLİYORUZ"

"Hastanın durumu iyi ama sonuçlar pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu vakayı dikkatle izliyoruz. İtalya'da bu kadar uzun süre sonuçların pozitif çıktığı vaka olmamıştı. Genel olarak 4 haftadan sonra negatif çıkıyordu" dedi.

İtalya'da bir ilk! Coronavirüse yakalanan İtalyan manken Bianca Dobroiu'nun test sonuçları herkesi şaşırttı

Daily Star'ın haberine göre, genç modelin aynı evde yaşadığı annesinin sonuçları ise negatif olarak kayıtlara geçti. Yapılan çalışmalara göre genelde pozitif sonuçlar dört haftadan fazla sürmüyor.

İtalya'da bir ilk! Coronavirüse yakalanan İtalyan manken Bianca Dobroiu'nun test sonuçları herkesi şaşırttı
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