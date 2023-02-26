İtalya’da korkunç olay! Cansız bedenleri karaya vurdu

İtalya'nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında göçmen teknesi battı. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, can kaybının 30'dan fazla olduğunu, 40 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Bir bebeğin de ölenler arasında olduğu teknede toplamda 100 kişinin olduğu düşünülüyor. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco'dan yapılan açıklamada, 'Sabahın erken saatlerinden itibaren Crotone, itfaiye ve Sahil Güvenlik müdahalesi yapılıyor. Yaklaşık 40 kişi kurtarıldı. Müdahale devam ediyor. Şu ana kadar 30'dan fazla cansız bedene ulaşıldı' denildi. Teknede yaklaşık 100 kişinin olduğu biliniyor. Ancak teknenin nereden geldiği belli değil. Ülkenin yerel bir haber ajansı teknede İran, Afganistan ve Pakistan'dan kişilerin olduğunu ifade etti. İlk incelemelere göre teknenin sert kayalara çarparak battığı ifade edildi. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.