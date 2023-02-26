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Giriş Tarihi: 26.02.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 14:13

İtalya'da korkunç olay! Cansız bedenleri karaya vurdu

İtalya'nın güneyinde içinde 100 kişinin olduğu bir göçmen teknesi battı. Yetkililer aralarında bir bebeğin de olduğu 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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İtalya’da korkunç olay! Cansız bedenleri karaya vurdu

İtalya'nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında göçmen teknesi battı. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, can kaybının 30'dan fazla olduğunu, 40 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

İtalya’da korkunç olay! Cansız bedenleri karaya vurdu

Bir bebeğin de ölenler arasında olduğu teknede toplamda 100 kişinin olduğu düşünülüyor.

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İtalya’da korkunç olay! Cansız bedenleri karaya vurdu

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco'dan yapılan açıklamada, "Sabahın erken saatlerinden itibaren Crotone, itfaiye ve Sahil Güvenlik müdahalesi yapılıyor. Yaklaşık 40 kişi kurtarıldı. Müdahale devam ediyor. Şu ana kadar 30'dan fazla cansız bedene ulaşıldı" denildi.

İtalya’da korkunç olay! Cansız bedenleri karaya vurdu

Teknede yaklaşık 100 kişinin olduğu biliniyor. Ancak teknenin nereden geldiği belli değil.

İtalya’da korkunç olay! Cansız bedenleri karaya vurdu

Ülkenin yerel bir haber ajansı teknede İran, Afganistan ve Pakistan'dan kişilerin olduğunu ifade etti.

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