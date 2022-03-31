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Haberler Galeri İtalyan fenomen cinayete kurban gitti! Katil korkunç cinayeti itiraf etti: Cesedin teşhis edilmemesi için...
Giriş Tarihi: 31.03.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 11:43

İtalyan fenomen cinayete kurban gitti! Katil korkunç cinayeti itiraf etti: Cesedin teşhis edilmemesi için...

İtalyan fenomen Carol Maltesi kan donduran bir cinayetin kurbanı oldu. 26 yaşındaki fenomenin cansız bedenine ait parçalar Brescia yakınlarındaki Borno kentinde bulunmuş, genç kadının kimliği uzun bir süre teşhis edilememişti. Bölgedeki güvenlik kameraları katili eleverince Maltesi'nin eski sevgilisi korkunç cinayeti itiraf etti.

İtalyan fenomen cinayete kurban gitti! Katil korkunç cinayeti itiraf etti: Cesedin teşhis edilmemesi için bunu yapmış...

Sosyal medyada Charlotte Angie adıyla bilinen İtalyan fenomen Carol Maltesi, korkunç bir cinayete kurban gitti. İtalya'nın Milano kentinde Carol Maltesi'nin cansız bedenie ilişkin parçalar bulunmuş ancak kimliği tespit edilememişti. Polisin görüntüleri yayınlamasının ardından fenomeni hayranları tanıdı. Polisin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından katil yakayı ele verdi. Polise verdiği ifade ise cinayetin korkunç detaylarını anlattı..

İtalyan fenomen cinayete kurban gitti! Katil korkunç cinayeti itiraf etti: Cesedin teşhis edilmemesi için bunu yapmış...

DONDURUCUDA SAKLAMIŞ

Sosyal medya fenomeni Carol Maltesi, İtalya'nın Milano kentinde korkunç bir cinayete kurban gitti. 26 yaşındaki İtalyan fenomeninin cesedinin parçaları,19 Mart'a kadar bir dondurucuda saklandıktan sonra polis tarafından yol kenarındaki çok sayıda çöp poşetinin arasında bulundu.

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İtalyan fenomen cinayete kurban gitti! Katil korkunç cinayeti itiraf etti: Cesedin teşhis edilmemesi için bunu yapmış...

UZUN SÜRE TEŞHİS EDİLEMEDİ

Sosyal medyada Charlotte Angie kullanıcı adıyla tanınan Maltesi'nin cansız bedenine ait parçalar, Brescia yakınlarındaki Borno kentinde bulundu.

İtalyan fenomen cinayete kurban gitti! Katil korkunç cinayeti itiraf etti: Cesedin teşhis edilmemesi için bunu yapmış...

Kadın uzun bir süre boyunca teşhis edilemedi. Polis tarafından olaya ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine fenomenin hayranları Maltesi'yi dövmelerinden tanıdı.

İtalyan fenomen cinayete kurban gitti! Katil korkunç cinayeti itiraf etti: Cesedin teşhis edilmemesi için bunu yapmış...

ESKİ SEVGİLİ KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polisin soruşturmasını derinleştirmesi üzerine Borno bölgesindeki güvenlik kameraları incelendi. Maltesi'nin eski sevgilisi ve aynı zamanda komşusu olan yemek bloggerı Davide Fontana'nın arabası şüpheli bir şekilde o bölgede görüldü.

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