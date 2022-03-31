Giriş Tarihi: 31.03.2022 11:39
Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
11:43
İtalyan fenomen cinayete kurban gitti! Katil korkunç cinayeti itiraf etti: Cesedin teşhis edilmemesi için...
İtalyan fenomen Carol Maltesi kan donduran bir cinayetin kurbanı oldu. 26 yaşındaki fenomenin cansız bedenine ait parçalar Brescia yakınlarındaki Borno kentinde bulunmuş, genç kadının kimliği uzun bir süre teşhis edilememişti. Bölgedeki güvenlik kameraları katili eleverince Maltesi'nin eski sevgilisi korkunç cinayeti itiraf etti.