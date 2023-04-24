Giriş Tarihi: 24.04.2023 12:47
Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
13:32
İtalyan parlamenter 'Avrupa Birliği’nin yapamadığını Erdoğan yaptı' sözleri ile açıkladı: Seçimler ile ilgili çok konuşulacak bir iddiası var
İtalya'nın Veneto Bölge Parlamentosu'nun üyesi Stefano Valdegamberi, Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Avrupa Birliği'nin yapamadığını Erdoğan yaptı" ifadelerini kullanan Valdegamberi," İtalya'da defalarca söylediğim gibi, Erdoğan'ın rolünü Avrupa Birliği oynamalıydı. Ancak bugün Avrupa siyasi öznellikten yoksundur." dedi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler ile ilgili çok konuşulacak bir iddiası var...