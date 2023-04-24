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Giriş Tarihi: 24.04.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 13:32

İtalyan parlamenter 'Avrupa Birliği’nin yapamadığını Erdoğan yaptı' sözleri ile açıkladı: Seçimler ile ilgili çok konuşulacak bir iddiası var

İtalya'nın Veneto Bölge Parlamentosu'nun üyesi Stefano Valdegamberi, Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Avrupa Birliği'nin yapamadığını Erdoğan yaptı" ifadelerini kullanan Valdegamberi," İtalya'da defalarca söylediğim gibi, Erdoğan'ın rolünü Avrupa Birliği oynamalıydı. Ancak bugün Avrupa siyasi öznellikten yoksundur." dedi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler ile ilgili çok konuşulacak bir iddiası var...

İtalyan parlamenter ’Avrupa Birliği’nin yapamadığını Erdoğan yaptı’ sözleri ile açıkladı: Seçimler ile ilgili çok konuşulacak bir iddiası var

İtalya'nın Veneto Bölge Parlamentosu'nun üyesi Stefano Valdegamberi, Mayıs ayında yapılacak seçimleri değerlendirdi. "Dışarıdan bir izleyici olarak şunu söyleyebilirim ki, Erdoğan gibi güçlü bir liderin daha fazla denge, istikrar ve güvenlik sağlayabileceği hassas bir dönem. Erdoğan'ı yenilgiye uğratmak için dışarıdan güçlü bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Türk insanının bunu anlayacak kadar akıllı ve olgun olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İtalyan parlamenter ’Avrupa Birliği’nin yapamadığını Erdoğan yaptı’ sözleri ile açıkladı: Seçimler ile ilgili çok konuşulacak bir iddiası var

Times of Turkey Genel Yayın Yönetmeni Reşit Kemal As'a Venedik'te konuşan İtalyan parlamenter Stefano Valdegamberi, Mayıs ayında Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili soruları yanıtladı.

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İtalyan parlamenter ’Avrupa Birliği’nin yapamadığını Erdoğan yaptı’ sözleri ile açıkladı: Seçimler ile ilgili çok konuşulacak bir iddiası var

"TÜRKİYE ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

İtalyan siyasetçi Valdegamberi, Türkiye'nin son 20 yıldaki gelişimine dikkat çekerken Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasında (GSYİH) önemli bir sıçrama yapıldığını söyledi. Valdegamberi, "Vatandaşlar arasında refah daha yaygın hale geldi ve ülkenin inovasyona yönelik yapısal yatırımları önemliydi. Örneğin ihracat ve turizmde birçok rekor elde edildi. 2000'li yıllarda olduğu gibi Türkiye artık eskisi gibi Külkedisi değil" dedi.

İtalyan parlamenter ’Avrupa Birliği’nin yapamadığını Erdoğan yaptı’ sözleri ile açıkladı: Seçimler ile ilgili çok konuşulacak bir iddiası var

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin önemli bir diplomasi yürüttüğünü belirten Valdegamberi, "Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer pek çok hikayede de görüyoruz. İtalya'da defalarca söylediğim gibi, Erdoğan'ın rolünü Avrupa Birliği oynamalıydı" ifadelerini kullandı.

İtalyan parlamenter ’Avrupa Birliği’nin yapamadığını Erdoğan yaptı’ sözleri ile açıkladı: Seçimler ile ilgili çok konuşulacak bir iddiası var

İşte İtalya'nın Veneto Bölge Parlamentosu üyesi Stefano Valdegamberi'nin açıklamaları...

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