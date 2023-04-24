İtalyan parlamenter ’Avrupa Birliği’nin yapamadığını Erdoğan yaptı’ sözleri ile açıkladı: Seçimler ile ilgili çok konuşulacak bir iddiası var

İtalya'nın Veneto Bölge Parlamentosu'nun üyesi Stefano Valdegamberi, Mayıs ayında yapılacak seçimleri değerlendirdi. "Dışarıdan bir izleyici olarak şunu söyleyebilirim ki, Erdoğan gibi güçlü bir liderin daha fazla denge, istikrar ve güvenlik sağlayabileceği hassas bir dönem. Erdoğan'ı yenilgiye uğratmak için dışarıdan güçlü bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Türk insanının bunu anlayacak kadar akıllı ve olgun olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.