İzmir’deki tarihi miting Batı’yı da panikletti! BBC’den dikkat çeken analiz: Rakipleri endişelendiren performans!

Başkan Erdoğan İzmir'de, "Bu millet, bu muhteşem katılım sana 'Yürü Kemal' demeyecek. Ben size inanıyorum. Çünkü bu masa öyle bir masa ki görünürdeki yedi ayağının hepsi de birbirine dolaşmış durumda. Birinin dediğini öteki yalanlıyor. Birinin vadettiğine öteki kahroluyor. Birinin yücelttiğin öteki yerin dibine sokuyor. Birinin 'Elif' dediğine öteki 'mertek' diyor. Böyle masa olur mu? Hangi masada böyle eğri büğrü ayaklar olur? Biri HDP'ye ve onun üzerinden PKK'ya sözler verildiğini söylüyor öteki inkar ediyor. Kandil'den 'Oyumuz Kılıçdaroğlu'na' deniliyor. Kandil nedir? Terör örgütünün elebaşları orada. Benim İzmirli kardeşlerim, bu Kandil'e 'evet' der mi? Ama bunun en güzel cevabını 14 Mayıs'ta sandıkta verecek." mesajını verdi.