Giriş Tarihi: 30.04.2023 01:08
Güncelleme Tarihi: 30.04.2023
01:13
İzmir'deki tarihi miting Batı'yı da panikletti! BBC'den dikkat çeken analiz: Rakipleri endişelendiren performans!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için İzmir'de gerçekleştirdiği mitinge tarihi bir katılım oldu. Coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerini anlatırken, 7'li koalisyonun terör örgütleriyle kirli işbirliğine de dikkat çekerek muhalefete sert çıktı. Başkan Erdoğan'ın İzmir'deki vatandaşlara seslenişi yurtdışında da büyük ses getirdi. İngiliz BBC hazırladığı analiz haberinde; mitinge güçlü bir katılım olduğunu yazarken, Başkan Erdoğan'ın dakikalar boyunca yine güçlü bir ses tonuyla konuştuğuna vurgu yaparak, muhalefeti endişelendiren ve destekçilerine güven veren bir performans ortaya koyduğunu belirtti.