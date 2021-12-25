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Haberler Galeri James Webb Teleskobu uzaya fırlatıldı: Dünyanın gözü bu fırlatmadaydı
Giriş Tarihi: 25.12.2021 15:56 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 15:57

James Webb Teleskobu uzaya fırlatıldı: Dünyanın gözü bu fırlatmadaydı

Uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olacağı belirtilen James Webb Uzay Teleskobu Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndan Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Ariane 5 roketiyle fırlatıldı.

DHA
James Webb Teleskobu uzaya fırlatıldı: Dünyanın gözü bu fırlatmadaydı

ESA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, James Webb Uzay Teleskobu 'şimdiye kadar uzaya fırlatılan en büyük, en güçlü teleskop' olacak.

James Webb Teleskobu uzaya fırlatıldı: Dünyanın gözü bu fırlatmadaydı

Uluslararası iş birliğinin bir parçası olarak ESA, Ariane 5 fırlatma aracını kullanarak teleskobu fırlatma hizmetini sağlıyor.

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James Webb Teleskobu uzaya fırlatıldı: Dünyanın gözü bu fırlatmadaydı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ESA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) arasındaki uluslararası bir ortaklık olan teleskobun, evrenle ilgili soruları yanıtlamak ve astronominin tüm alanlarında çığır açan keşifler yapmak için tasarlandığı ifade edildi.

James Webb Teleskobu uzaya fırlatıldı: Dünyanın gözü bu fırlatmadaydı

NASA'dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo'ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb'den alıyor.

James Webb Teleskobu uzaya fırlatıldı: Dünyanın gözü bu fırlatmadaydı

Fırlatmadan sonra teleskop Dünya'dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta olan ikinci Lagrange noktasına (L2) doğru 30 günlük yolculuğuna çıkmış olacak.

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