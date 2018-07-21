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bebek gür saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu

Giriş Tarihi: 21.07.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 15:23
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bebek gür saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu
Japon bebek gür saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu

Bazıları uzun ve gür saçlar sahip olmak için en pahalı bakım ürünlerini kullanırken, bazıları da saç konusunda doğuştan şanslı olabiliyor. bebek Chanco da doğuştan şanslılardan.

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bebek gür saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu
Japon bebek gür saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu

ya'da sadece 6 aylık olan bebeğin o kadar gür saçları var ki gören bir daha bakıyor.

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bebek gür saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu
Japon bebek gür saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu

Kız bebeğin kabarık ve uzun saçları aslan yelesini andırıyıror.

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bebek gür saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu
Japon bebek gür saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu

Chanco doğduğu andan itibaren gür saçlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

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bebek gür saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu
Japon bebek gür saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu

Minik kız, Instagram'a sadece birkaç ay önce katıldı.

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bebek gür saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu
Japon bebek gür saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu

Annesi tarafından açılan hesaptaki paylaşımları görenler, sevimli bebeğe resmen aşık oldu.

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bebek gür saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu
Japon bebek gür saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu

Öyle ki "babychanco" isimli Instagram hesabı kısa sürede 40 takipçiye ulaştı.

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