Japon bebek gür saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu

Bazıları uzun ve gür saçlar sahip olmak için en pahalı bakım ürünlerini kullanırken, bazıları da saç konusunda doğuştan şanslı olabiliyor. Japon bebek Chanco da doğuştan şanslılardan. Japonya'da sadece 6 aylık olan bebeğin o kadar gür saçları var ki gören bir daha bakıyor. Kız bebeğin kabarık ve uzun saçları aslan yelesini andırıyıror. Chanco doğduğu andan itibaren gür saçlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Minik kız, Instagram'a sadece birkaç ay önce katıldı. Annesi tarafından açılan hesaptaki paylaşımları görenler, sevimli bebeğe resmen aşık oldu. Öyle ki 'babychanco' isimli Instagram hesabı kısa sürede 40 takipçiye ulaştı.